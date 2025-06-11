Pamukkale Bayramda 53 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Pamukkale Bayramda 53 Bin Ziyaretçi Ağırladı

11.06.2025 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale, Kurban Bayramı'nda 53 bini aşan ziyaretçi ile Türkiye'nin 2. en çok ziyaret edilen yeri oldu.

Pamukkale 53 bini aşan ziyaretçi sayısıyla bayramın en çok ziyaret edilen 2. merkezi oldu

Pamukkale bayramda ziyaretçi akınına uğradı

DENİZLİ - Denizli'deki Hierapolis-Pamukkale ören yeri, Kurban Bayramı tatilinde 53 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak, Türkiye'nin en çok ilgi gören ikinci ören yeri oldu. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, "Tarih canlandı, kültürle buluştuk" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde de hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi oldu. Beyaz travertenleri ve antik kentiyle ziyaretçilerini ağırlayan Hierapolis-Pamukkale ören yeri, 53 bin 363 kişiyle bayram boyunca Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri oldu. İzmir'deki Efes Antik Kenti 56 bin 423 kişiyle ilk sırada yer alırken; Nevşehir'deki Göreme 24 bin 483, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe 23 bin 176 ve Paşabağlar ise 20 bin 187 kişiyle listenin devamında yer aldı.

"Her adımda tarih canlandı"

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, bayram boyunca Türkiye genelindeki ören yerlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek; "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da belirttiği gibi Arefe günüyle birlikte Kurban Bayramı tatilinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki 200'e yakın müze ve ören yerimiz toplamda 633 bin 527 ziyaretçiyi ağırladı" dedi.

Pamukkale'nin bu listede öne çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Otaklı; "Hierapolis-Pamukkale'miz Mübarek Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'de en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri oldu, biz de bunun mutluluğunu yaşadık. İlgi gösteren yerli ve yabancı tüm turistlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Her adımda kültürle buluştuk, her adımda tarih canlandı. Kültürle yoğrulmuş nice bayramlarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hüdaverdi Otaklı, Kurban Bayramı, Pamukkale, Türkiye, Denizli, Turizm, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pamukkale Bayramda 53 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Kiev’e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Gökova Körfezi’nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi Gökova Körfezi'nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi
10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş 10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş
Menajeri İstanbul’da Galatasaray’da 3 yıllık imza Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya Ulusal Ödülü Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya Ulusal Ödülü
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’a geri döndü Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
15:05
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
15:00
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı İşte 48 KAAN’ın satış rakamı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
14:06
Belediye AK Parti’ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:09
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
20:32
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
20:22
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha
1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
20:05
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 15:49:42. #7.13#
SON DAKİKA: Pamukkale Bayramda 53 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.