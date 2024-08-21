Pamukkale'de yapılan yol vatandaşın başına dert oldu - Son Dakika
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Yerel

Pamukkale'de yapılan yol vatandaşın başına dert oldu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yapılan yol, alemciler ve trafik magandalarının mekanı haline gelerek 5 mahalle sakinini tedirgin etmeye başladı. Gece saatlerinde yaşanan drift atma, ters yönden gelme, akrobatik hareketler yapma gibi sorunlar şikayetleri de beraberinde getirdi. Kavga ve trafik kazalarının da yaşandığı güzergahı kullanan aileler tedirgin olmaya başladı.

21.08.2024 10:06  Güncelleme: 10:11
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Pamukkale'de çözüm için yapılan yol vatandaşın başına dert oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Rıdvan Yıldız, trafik sorununa çözüm olması amacıyla yapılan yolun, alemciler ve trafik magandalarının mekanı haline gelmesi nedeniyle 5 mahallenin sakinlerini tedirgin etmeye başladığını belirtti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şehir içi trafiğini rahatlatması için geçtiğimiz yıllarda yapılan, Aktepe, Deliktaş, Kayhan, Fatih ve Cumhuriyet mahallelerini bağlayan yeni yol tartışma konusu oldu. Gece saatlerinden itibaren yolda yaşanan drift atma, ters yönden gelme, akrobatik hareketler yapma, yol kenarında alkol alma ve yüksek sesle müzik yayını gibi başlıca sorunlar, şikayetleri de beraberinde getirdi. Kavga ve trafik kazalarının da yaşanmaya başladığı güzergahı kullanan aileler, özellikle ilerleyen saatlerden sonra bölgeden geçerken tedirgin olmaya başladı.

"Artık bir çözüm üretilmesi gerekiyor"

Pamukkale'de Altepe, Deliktaş, Kayhan ve Cumhuriyet mahallelerini bağlayan alternatif yolun vatandaşı tedirgin eder hale geldiğini belirten Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Rıdvan Yıldız, "Şehir içi trafiğinin rahatlatılması için yapılan bu yolu kullanan insanlarımız tedirgin oluyorlar. Gece bu yolda tersten gelip akrobatik hareketler yapan motosikletliler, trafiği tehlikeye sokuyorlar. Burayı buluşma noktası haline getirenler, eğlenmek için son ses müzik açıp civar mahalleri rahatsız ediyorlar. Durum birçok kez şikayet konusu oldu. Görevim gereği bana da ulaşanlar oldu. Devleti buraya döşediği kilit taşlarını söküp, buraya masa yapmışlar. Çöpler bırakıldığı için burası pislik yuvası haline gelmiş. Dirift atan sürücüler trafiği tehlikeye sokuyor. Geçen gün bir vatandaşımız burada ters yönden gelen motosiklete çarpmamak için yaptığı kazada ağır yaralandı. Gece çok kalabalık olduğu için aileler buradan geçerken tedirgin oluyor. Buradaki soruna bir çözüm bulanamıyor. Her gün silahlı bıçaklı olaylar oluyor. Bu konuyu kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Artık vatandaşın sesine kulak verilsin ve bu soruna bir çözüm üretilsin" dedi.

Pamukkale\'de yapılan yol vatandaşın başına dert oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pamukkale'de yapılan yol vatandaşın başına dert oldu - Son Dakika

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