İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler - Son Dakika
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Yerel

İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

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Papa Francis'in hayatını kaybetmesi, Bursa'nın İznik ilçesinde derin üzüntüye sebep oldu. 21 Mayıs 2025 tarihinde İznik ilçesine gelmesi beklenen Papa'nın ölümü sonrası, esnaf farklı noktalarda lokma döktürdü.

21.04.2025 15:40
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Vatikan, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kardinal Kevin Farrell canlı yayında yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybettiğini ifade etti.

ANİ ÖLÜMÜ İZNİK'TE ŞOK ETKİSİ YARATTI

21 Mayıs'ta İznik'e gelmesi beklenen Papa'nın ani ölümü İznik'te herkesi şoka soktu. Papa'nın ziyaret edeceği Bazilika'da Turizm Bakanlığı hummalı bir çalışma sürdürürken gelen ölüm haberinin ardından İznik halkı büyük üzüntü yaşadı. Esnaf, Papa için farklı noktalarında lokma döktürdü.

Papa Francis adına lokma döktürdü

"PAPA'NIN GELMESİ EKONOMİ İÇİN ÇOK GÜZEL OLACAKTI"

Vatandaşlar ve esnaf, "Papa'nın gelmesi İznik'in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde programın nasıl olacağı açıklanacaktır" dedi.

Papa Francis adına lokma döktürdü

BELEDİYE BAŞKANI USTA: BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da yaptığı açıklamada "Bugün Hristiyanlar için üzücü bir gün oldu. Bizde bunu üzüntü ile öğrendik. 2025 yılı Birinci Konsilinin 1700'üncü yılı sebebiyle Papa Francis'in Mayıs ayında İznik'i ziyaret edecekti. En son ziyaretimize gelmiş olan kardinal, Papa'nın 2025 yılında sadece İznik'e gelmek istediğini bize iletmişti. Ben buradan bütün Hristiyan ve katolik alemine başsağlığı diliyorum. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili neler yapılacağı açıklanır. İznik Hristiyan dünyası için birinci konsililin 325 yılında yapıldığı çok önemli bir merkezdir. Hristiyan dünyası, İznik'i hac yolu güzergahına almış durumda. bununla ilgili insanlar İznik'i merak ediyorlar. Bizde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. iyi vakit geçirecekleri mekanları hazırlıyoruz. 3 milyara yakın Hristiyan'ın ilgisini ilçe olarak çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

İznik\'te Papa Francis için lokma döktürdüler
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ponçik Pamuk:
    şimdi yorum yapıcamda ...günaha girmek istemiyorum 112 29 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Ulan nasıl bir mllet oldunuz herşeyi paraya bağlıyorsunuz. Çapulcu lar! 79 27 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Elhamdülillah Müslümanım. Burda Hristiyanların baş liderlerine veya ölmüş insanların arkasından negativ algılayan kimse bizden değildir ve öldüklerinde lokmalarını bile haram ede bilirler diye istemem. Fakat Papa Lokmasını yüzde yüz seve seve helal etdiğine özüm kadar eminim ve korkmadan saygıyla yerim. 8 45 Yanıtla
  • Murattugba7284:
    izmirle İstanbul'da da dağıtın bence ???? 41 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    şeytan kapısı ayini yokmuydu 1 2 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    yorumsuz. 2 1 Yanıtla
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