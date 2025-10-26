Paşalimanı'nda Keklik Avına Protesto - Son Dakika
Paşalimanı'nda Keklik Avına Protesto

Paşalimanı'nda Keklik Avına Protesto
26.10.2025 20:32
Balıkesir'de ada sakinleri, keklik avlayan avcılara protesto düzenledi, silah seslerinden korktular.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'na 3 yıl önce bırakılan keklikler için aradan geçen 3 yılın ardından av serbest hale getirildi.

AVA GİDENLERE PROTESTO

Milli Parklar Müdürlüğü'nce ocak ayına kadar serbest bırakılan keklik avı için adaya gelen avcılar, av sonrası akşam dönüş için limana geldi. Avcıları limanda pankartlarla karşılayan ada sakinleri, "Av spor değil cinayettir" yazılı dövizler açtı. Jandarma timlerinin korumasında gemiye binen avcıların araçlarındaki keklik kafesleri ise dikkat çekti.

Ada sakinleri, hafta sonu boyunca avcıların silah seslerinden dolayı evden dışarı çıkamadıklarını ve korktuklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
