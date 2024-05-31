Patnos\'ta Sivil Toplum Kuruluşları İsrail\'e Lanet Okudu

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları İsrail'e lanet okudu.

Patnos'ta Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak için Merkez Camiinde Cuma namazı sonrası basın açıklaması yaparak yaşanan katliama sert tepki gösterdi.

Patnos'ta faaliyet gösteren STK'ların oluşturduğu "Patnos Birlik Platformu" adına Basın açıklaması metni Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa tarafından okundu.

Başkan Çarboğa, "İsrail'in yerlerinden edilmiş Filistinli sivillerin yer aldığı ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından güvenli bölge ilan edilen Refah'ın kuzeybatısındaki yerleşkeyi bombalaması neticesinde çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır.

Uluslararası Adalet Divanı önünde görülmeye devam eden Güney Afrika v. İsrail davasında 24 Mayıs 2024 tarihinde verilen kararda, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını derhal durdurulmasına ve Gazze'ye ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısının açık tutulmasına hükmedilmiştir. Verilen karardan yalnızca üç gün sonra İsrail'in Refah bölgesinde yerlerinden edilen Filistinli sivillere karşı düzenlediği saldırı açıkça uluslararası hukuka ve uluslararası silahlı çatışmalar hukuku normlarına aykırılık teşkil etmektedir. İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde gerçekleştirdiği soykırım suçu teşkil eden saldırılar, bölgede yaşayan ve son çare olarak güvenli bölge olduğu için buradaki çadır kente sığınan masum sivillerin hayatını tehdit eden ve insanlık onurunu zedeleyen bir boyuta ulaşmıştır. Kadınların, yaşlıların ve masum sivillerin öldürüldüğü, çocukların yanarak katledildiği bu insani trajedi artık tüm Dünya'nın gözü önünde gerçekleştirilen açık bir vahşete dönüşmüştür" dedi.

Patnos kanaat önderlerinden Camii Mahallesi Camii İmamı Yusuf Sağlam'ın dua okumasından sonra yüzlerce kişi tekbir getirerek İsrail'e lanet okudu.

Programa, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, İl Genel Meclis Üyesi Nesim Ala, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Suat Taşdemir, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Patnos İyilik Elçileri Derneği Başkanı Mehmet Nedim Geçit, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, Türk Kızılay Patnos Şube Başkanı Mehmet Cabir Açık, Patnos Temsilcisi Fatih Kaya, Patnos İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği İbrahim Gültek Patnos Haykırış Derneği Başkanı Adnan Demir, Türkiye Patnoslular Platformu Temsilcisi Fatih Buluş ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI