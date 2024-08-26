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Pazar yerinde silahlı kavga: 1 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazarda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kadirli ilçesi Yeni Mahallede kurulan Pazartesi pazarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada pazarda esnaf olan Hanım T. kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.