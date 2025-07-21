Gazi Üsteğmen Düğününü Erdoğan Temsilcisiyle Kutladı - Son Dakika
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Gazi Üsteğmen Düğününü Erdoğan Temsilcisiyle Kutladı

Gazi Üsteğmen Düğününü Erdoğan Temsilcisiyle Kutladı
21.07.2025 01:22  Güncelleme: 01:24
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Kuzey Irak'ta PKK terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan ve Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki baba ocağına dönen Gazi Üsteğmen Mutlu Duran, Merve Kaya Duran ile dünya evine girdi.

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan ve Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki baba ocağına dönen Gazi Üsteğmen Mutlu Duran, Merve Kaya Duran ile dünya evine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Okluk Koyu'nda genç çifti kabul ederek tebriklerini iletmiş ve düğün davetiyesini bizzat almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü düğüne Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ı temsilci olarak görevlendirdi. Düğünde konuşan Prof. Dr. Ayaydın, "Bayramdan 2-3 gün önce gelin kızımız Merve beni aradı ve 20 Temmuz'da düğünleri olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a davetiye ulaştırmak istediğini belirtti. Ben de kendisine bayramın ilk günü nişanlısı ile birlikte Okluk Koyu'na gelmesini söyleyerek Cumhurbaşkanımız ile görüştürme sözü verdim. Gelin ve damadımız geldiler, kendilerini Cumhurbaşkanımız ile görüştüm ve davetiyelerini ilettiler. Ancak 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olması nedeniyle Cumhurbaşkanımız şu anda Kıbrıs'ta. Bu nedenle düğüne katılamadı ve kendi adına gelin ve damadımızın yanında bu mutlu günlerinde yanlarında olmak üzere bizi görevlendirdi. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın tebriklerini iletiyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise, "Damadımız Mutlu bey ve gelimiz Merve hanımın bu mutlu günlerinde burada olmaktan çok mutlu olduk. Hele hele kahraman bir gazimizin düğün merasiminde bulunmak bizler için ayrıca onur kaynağıdır. Bu sene malumunuz olduğu üzere Cumhurbaşkanımız 2025 yılını Aile Yılı ilan etti. Ülkemizin ve milletimizin geleceği, varlığı güçlü, kuvvetli ve sağlıklı aile ve gençlik sayesindedir. Biz Türkiye olarak ciddi bir nüfus kaybı içerisindeyiz. Bunun da en büyük nedeni evlilik yaşının ve çocuk sahibi olma yaşının ilerlemiş olmasıdır. Bu vesileyle de Aile Yılı'nı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız kendilerine davetiye verildiğinde bizlere de talimat verdi. Bizler de burada Cumhurbaşkanımızı temsilen bulunuyoruz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımızın her merasimde hatırlattığı 3 çocuk şartını da bir kez daha hatırlatıyor, hayatlarını birleştiren genç kardeşlerimizin en kötü günlerinin en az bugün kadar mutlu olmasını diliyorum. İyi, kötü, dar ve var günde de birlik ve beraberlik içerisinde sevgiyle birlikteliklerini devam ettirmelerini diliyorum. Her iki aileye de hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık aile cüzdanını gelin Merve Kaya Duran'a takdim ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Savunma, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazi Üsteğmen Düğününü Erdoğan Temsilcisiyle Kutladı - Son Dakika

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