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Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için mevlit okutuldu

Siirt Valiliği tarafından düzenlenen programda, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Siirt Valisi, garnizon komutanı, jandarma komutanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü ve diğer kurum temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar programa katıldı.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi\'nde şehit olan askerler için mevlit okutuldu
28.12.2023 - 21:30,  Güncelleme: 21:38
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Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Siirt Valiliği tarafından düzenlenen programda mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt İl Başkanlığı tarafından sivil toplum kuruluşların temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşların katılımı ile basın açıklaması yapıldı. vakfın İl Başkanı Mehmet Nedim Ayhan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı şifa dileğinde bulundu. Tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan HDP/DEM Partisi'nin milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kast etmeye devam ettiğini belirten Ayhan, farklı zamanlarda, farklı isimlerle HDP/DEM Partisi'nin alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyeceğini dile getirdi.

"Bizi; Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar her dönem oldu" diyen Ayhan, "Biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki; Türk milletinin sahip olduğu bu yüce ruh var olduğu müddetçe, milli birlik ve bütünlüğümüze kast edenlerin kirli emelleri, asla ve asla gerçekleşmeyecektir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olmadığını belirten Rıdvan Aldemir isimli vatandaş, "Bir Kürt olarak söylüyorum. HDP ve PKK kesinlikle bizim temsilcimiz değildir. Bizim devletimiz var. Gerekirse binlerce şehit daha veririz. Kesinlikle bu tutumu sergilemiyoruz ve HDP DEM partisi bizim temsilcimiz, yani Kürtlerin temsilcisi değildir. Şiddetle kınıyoruz. PKK'yı da şiddetle kınıyoruz. Allah, kahrı perişan eylesin" ifadelerinde bulundu.

Basın açıklamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Siirt Valiliği tarafından Hacı Fethi Serin Cami'sinde mevlit programı düzenlendi.

Programda Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için mevlit okutuldu - Son Dakika


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