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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine acı haber ulaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada 9 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Şehit Delen'in evine Türk bayrağı asıldı.

13.01.2024 - 11:03,
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KEMAL ONUR ATALAY

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi, Aksaray Ereğlikapı Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Şehit askerlerden Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi, Aksaray Ereğlikapı Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştırıldı. Şehit oğlunun acı haberini alan baba Bayram Delen ve anne Zeynep Delen fenalaştı. Şehit Delen'in evine Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
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