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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın Kuzey'inde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Giresun'un Görele ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene şehit yakınları, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

14.01.2024 - 14:06,
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Irak'ın Kuzey'inde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı dün akşam askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanı'na oradan ise karayolu ile memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. 3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu'nun cenaze törenine şehit yakınlarının yanı Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası öğle namazının ardından şehit için cenaze namazı kılınırken, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - GİRESUN

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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