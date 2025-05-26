Pınartepe Mahallesi\'nin İmar Planları Onaylandı

İstanbul Büyükçekmece'nin uzun yıllardır imar planı bekleyen mahallelerinden biri olan Pınartepe Mahallesi'nin 1/5000 ölçekli nazım imar planları İBB tarafından onaylandı.

Büyükçekmece ilçesinin uzun yıllardır imar planı bekleyen mahallelerinin sorunları bir bir çözülüyor. İlçenin imar planı çalışmaları hakkında açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; imar plan sorunu çözülen bölgelerde yoğun bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacağını söyledi.

"Pınartepe'de yoğun bir kentsel dönüşümü başlatacağız"

Geçtiğimiz hafta İBB'de onaylanan Pınartepe Mahallesi'nin 1/5000'lik planlarının 14 yıldır beklendiğini belirten Başkan Akgün, "Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan Pınartepe Mahalle'mizin planları askıya çıkartılmıştır. 23 Haziran'a kadar mutlaka gidin, yerinde inceleyin ve itirazlarınız varsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'na belirlenen süre içerisinde dilekçelerinizi iletin. Emeği geçen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, Büyükşehir başkan vekilimize, teknik heyete, imar planlamasında emeği geçen daire başkanı, planlama müdürü ve diğer yetkili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zor bir dönem geçirdik. Çünkü uzun sürdü. Sonuçta bitti. 5000'lik planlardan 1 ay sonra 1/1000'lik planlarımız aşağı yukarı hazır. Askı süresi bittiği gün 23 Haziran'dan sonraki Temmuz ayı meclisine de 1/1000'lik planlarımız geliyor. Şehrimize ve özellikle Pınartepe halkımıza hayırlı olsun. Takibini hep birlikte yapacağız. İnşallah kısa zamanda Pınartepe'de de yoğun bir kentsel dönüşümü başlatacağız. Deprem kapıda, deprem geliyor."

"Kamiloba, Celaliye bölgesinin 1/5000'lik planını bitiriyoruz"

Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye bölgelerinin imar plan çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Akgün, "Güzelce'den Selimpaşa'ya kadar devam eden D100 Karayolu'nun deniz tarafında kalan Kumburgaz, Kamiloba, Celaliye bölgesinin 1/5000'lik planını Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bitiriyoruz. En geç Temmuz ayında meclise girecek. İstanbul'u etkileyecek büyük Marmara Depremi kapıda. Çok hızlı gitmek zorundayız. 5000'lik planı bitirdikten sonra hazır olan Kumburgaz, Kamiloba, Celaliye 1000'lik planlarımızı da hemen meclisten geçirerek devreye sokacağız. Buradaki vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere kentsel dönüşümü yoğun şekilde devam ettirmek zorundayız. Aksi takdirde çok canlar kaybolacak. Ekonomi yerle bir olacak. Bu hepimizin üzerinde inanılmaz bir milli görev. Bu bilinçteyiz. O nedenle Büyükçekmece'de gece gündüz kentsel dönüşüme devam ediyoruz. Karotlar alıyoruz. Cumartesi, pazar demeden vatandaşımızla birlikte, müteahhit ile belediye üçgeninde Büyükçekmece'de kentsel dönüşümü devam ettiriyoruz. Halkımızın da desteğiyle bu işler daha da kolaylaşıyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 50 yıllık bir belediyeci olarak, bütün zamanlarda 1999'dan sonra hedefimiz şudur; şehrimizde hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamayacağı noktaya gelesiye kadar kentsel dönüşümü vatandaşımızla, müteahhitlerimizle, belediyemizin teknik heyetiyle, hukuk heyetiyle birlikte bitirmeye kararlıyız. Herkesin desteğini bekliyoruz. Allah hepimize yardım etsin." - İSTANBUL