Pivot Door'dan üçlü açılış: Fabrika, Ar-Ge ve mağazanın aynı anda açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Pivot Door'dan üçlü açılış: Fabrika, Ar-Ge ve mağazanın aynı anda açılışı gerçekleştirildi

Pivot Door\'dan üçlü açılış: Fabrika, Ar-Ge ve mağazanın aynı anda açılışı gerçekleştirildi
01.06.2025 11:50
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Otonom sistemli ve yapay zekayla donatılmış olarak ürettikleri pivot kapılarla 35 ülkeye ihracat yapan Pivot Door'un üretim tesisi, Ar-Ge merkezi ve mağazasının açılış töreni Pendik'te düzenlendi.

Otonom sistemli ve yapay zekayla donatılmış olarak ürettikleri pivot kapılarla 35 ülkeye ihracat yapan Pivot Door'un üretim tesisi, Ar-Ge merkezi ve mağazasının açılış töreni Pendik'te düzenlendi.

Yenilikçi teknolojilerle donatılan, otonom sistemli ve yapay zekaya sahip pivot kapılar üreten ve bu kapılar sayesinde 35 ülkeye açılarak ihracat yapan Pivot Door firmasının üretim tesisi, Ar-Ge merkezi ve mağazasının bir arada bulunduğu toplu açılış töreni Pendik'te Ankara Caddesi üzerinden dün gerçekleştirildi.

Açılışa, Pivot Door Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, Pivot Door Yönetim Kurulu Başkanı ve Mustafa Arslan'ın eşi Sabriye Arslan'ın yanı sıra Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcı, Bursa Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de katıldı.

Pivot Door firmasında danışman olarak görev alan Kamil Tunoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada ifade ettikleri gibi: "Amacımız, ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda, Dördüncü Sanayi Devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor." Bu sözler, bizler için ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Aradan geçen dört yıllık zorlu sürecin ardından bugün geldiğimiz nokta; bizim açımızdan bir gurur vesilesidir. Bu bir başarı hikayesidir. Türkiye'de pivot kapı üretimi daha önce yoktu. Batı'da yaygın olan bu sistem, ülkemizde ilk kez firmamız tarafından üretildi. Daha önce yalnızca yurt dışından astronomik fiyatlarla ithal edilen bu kapılar, sadece Avrupa'da eğitim almış az sayıda mimar ve mühendis tarafından müşterilerine önerilebiliyordu. Biz, bu ithalatı durdurduk ve döviz kaybını önledik. İç piyasada ürünümüzü yaygınlaştırırken aynı zamanda ihracata başladık. Bugün Avrupa ülkeleriyle rahatlıkla rekabet edebilecek seviyeye ulaştık. Hatta kalite, estetik güven ve fiyat skalasında Avrupa standartlarının üzerine çıktık. Üç üniversiteyle iş birliği yaparak başladığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda, üç yıl içinde "Infinity 360" adını verdiğimiz yapay zeka destekli otonom sistemli kapımızı geliştirdik. Bu sistemin patentini aldık. Böylece Türkiye'de ve dünyada bir ilki gerçekleştirerek yapay zeka destekli akıllı kapılar üretmeyi başardık. Yaklaşık beş yıllık süreçte, sektörümüzü ileriye taşıyacak ve farkındalık oluşturacak yedi farklı inovatif ürün geliştirdik ve bunları tescilledik. Ürün Değeri ve İhracat Başarımız Türkiye, çelik kapı ihracatında dünya sıralamasında dokuzuncu sıradadır. Sektörde ihracatın ortalama kilogram değeri yaklaşık 5 dolar iken, bizim ürünlerimizin kilogram değeri 35 doların üzerindedir. Yani sektör ortalamasının yedi katı değer üretiyoruz. Bugüne kadar doğrudan 21 ülkeye, toplamda ise 35 ülkeye kapı gönderdik ve montajlarını gerçekleştirdik. Kuveyt, Nijerya, Almanya ve Fransa'da bayiliklerimiz bulunmaktadır. 1 milyon dolar Ar-Ge yatırımı, 1 milyon doların üzerinde ise üretim ekipmanı, makine, mekan, demirbaş ve tanıtım yatırımı olmak üzere toplamda 2 milyon doları aşkın yatırımla bu başarıya ulaştık. Tüm bunların ardında çeyrek asrı aşkın bir tecrübe, emek, alın teri ve bilgi birikimi yatmaktadır" dedi.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bugün burada sadece bir firmanın açılışını değil bir başarı hikayesinin, azmin, gayretin de açılışını yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Bey, Kasım Bey ve Kamil Bey ziyaretimize gelip bize davetiye takdim ettiler. 'Biz yıllardır kapı yapıyoruz, ancak kapımızı milli bir marka haline getirdik ve gelişen teknolojiye uyarlayarak ihracat yapmaya başladık' dediler. Ben dinlediğim cümlelerden etkilenerek gelmeyi bu hikayeye cesaret vermeyi milli bir görev olarak gördüğüm için katılma gereği duydum" şeklinde konuştu.

Pivot Door İhracat Müdürü Murat Bakkal, "Şu anda bu pivot kapılarla yaklaşık 19 ülkede montajlı hizmet veriyoruz. Dolaylı olarak 35 ülkeye ihraç ediyoruz. Aslında bizi nitelikli kılan, işimizi her zaman disiplin ve saygıyla yapmış olmamız. Hemen bu sağımızda gördüğümüz bir pivot kapı, ancak bu yaklaşık 3 aylık bir emeğin sonucunda oluşan 1 adet kapı. Bu 3 aylık emeğin size geri dönüşü ise çok ciddi bir katma değer oluyor. Şu anda üzerinde çalıştığımız otonom pivot kapılarla, pivot kapıların dezavantajını ortadan kaldırıyoruz. Bu dezavantajları, yani güvenlik zafiyetleri gibi, kapıya sıkışma zafiyetleri gibi tedirginlikleri ortadan kaldırıyoruz. Dört metre genişlikte, sekiz metre yükseklikte tek kanat kapıları tamamen dokunmadan dünyanın herhangi yerinden açılır hale getiriyoruz. Hollanda menşeili Frits Jurgens pivot menteşe ile, yetkilendirilmiş kapı üreticiliği anlamında bir birlikteliği sağlayan 5 yıllık anlaşmamız var. Ben 500 kilo, 9 metre yüksekliğinde bir kapı yaptığım zaman o kapının menteşesi kırılır mı diye düşünmüyorum. Bu, aynı sistemdeki otonom pivot kapılarımızda da geçerli oluyor. Dolayısıyla, aksesuarda ve kullandığınız malzemelerde özen gösterdiğiniz zaman bu kapılar tamamen aşınmaz bir hale geliyor" dedi.

Pivot Door Yönetim Kurulu Başkanı Sabriye Arslan, "6 yıl önce bir adet kapı yapmak için çıktığımız bu yolda şu anda 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yapay zekayla çalışan bu kapılarımıza dünyanın her yerinden talep geliyor. Bugün davetimize icabet edip buraya katılan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, istanbul, İhracat, Ekonomi, Pendik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pivot Door'dan üçlü açılış: Fabrika, Ar-Ge ve mağazanın aynı anda açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

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