PKK'nın sözde seçim oyunu Türkiye'nin beka meselesi - Son Dakika
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Yerel

PKK'nın sözde seçim oyunu Türkiye'nin beka meselesi

PKK\'nın sözde seçim oyunu Türkiye\'nin beka meselesi

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez, Terör örgütü PKK'nın sözde seçimlerle devletleşme oyununun, Türkiye'nin beka meselesi olduğunu belirtti.

28.05.2024 09:26  Güncelleme: 09:27
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Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez, Terör örgütü PKK'nın sözde seçimlerle devletleşme oyununun, Türkiye'nin beka meselesi olduğunu belirtti.

Sözde Seçim

PKK terör örgütünün uluslararası alanda tanınma planı kapsamında Suriye'nin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde yerel seçim çağrısında bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Savaş Eğilmez, "Terör örgütünün Fırat'ın doğusunda yapmaya çalıştığı sözde seçim için ilk olarak 30 Mayıs 2024 tarihini açıkladı. Ancak daha sonra bu tarih 11 Haziran'a ertelendi. Seçimin Cezire, Deyrizor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor.

Kürtler ve Araplar reddediyor

Buna karşı; Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) sözde belediye seçimlerini boykot edeceğini duyurdu. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye'de rejime karşı olan 11 muhalif Kürt parti ve grup tarafından kurulan bir oluşum. Konseyin merkezi, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil'de bulunuyor. Askeri güce de sahip olan konsey Mesut Barzani'nin desteği altında faaliyet yürütüyor.

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) genel sekreteri Muhammed İsmail de "Biz bu seçimlere katılmıyoruz. Bize göre bu seçim meşru da değildir" dedi. Ayrıca, bölgedeki diğer siyasi yapılar da seçimlerin boykot edilmesi kararını destekliyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı

ABD'nin güdümünde olan PYD/ YPG terör örgütünün sözde yerel seçim çağrısının, BMGK'nın 2254 sayılı, 'Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması' kararına uymadığını anlatan Doç. Dr. Savaş Eğilmez, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in daimi üye olduğu BMGK'nın 2015 yılında kabul ettiği kararda Suriye'nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor. Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılıyor. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceği vurgulanıyor. Yani bu kararla, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık bildiriliyor. Ayrıca bu karar, Suriye krizinin siyasi çözümünün, Suriyeli tüm tarafların katılımı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasından geçtiğine vurgu yapıyor.

Terör örgütü herkes için büyük tehlike

Suriye topraklarında yapılacak bu seçinden Suriye devletinin bilgisi bulunmuyor. PKK terör örgütü dışındaki Kürtler ve Araplar da bu seçime karşı ve bundan dolayı da terör örgütünün tehdidi altındalar. PKK, dünyaya kendi denetimi altında gerçekleşecek bu zorbalığın demokratik bir seçim olacağını yutturmaya çalışıyor.

Bebek katili ve Kürt düşmanı PKK terör örgütü, bırakın Türkmenleri ve Arapları, kendisi dışındaki Kürt varlıklarına bile hayat hakkı tanımayan katil sürüsü bir taşerondur. Bu teröristler sözde seçimin yapılacağı yerdeki yerel halkı öldürdü, yağmaladı ve göçe zorladı. Kalmak zorunda olanları ise baskıyla, tehditle sindirdi. O bölgede bu şartlarda yapılacak bir seçimin sonuç şimdiden bellidir.

Bu sözde seçim kesinlikle engellenmeli

Sözde müttefikimiz ABD'nin kurduğu bu oyunu şöyle özetleyebiliriz; Önce seçim yapılacak, seçimi PKK terör örgütü kazanacak. Seçim sonuçları üzerinden batı dünyasında PKK'ya yönelik bir sempati oluşturulacak. Bu demokrasi tiyatrosu üzerinden bölgede özerklik ilan edilecek. Bir adım ötesinde de terör devleti kurulacak. Tabi Türk devleti bütün bunlara izin verirse.

İktidarıyla muhalefetiyle tüm ülke bütün olarak bu oyunun karşısında durmalıyız. Devletimize tam destek verip bu sözde seçimi yaptırmamalıyız. Bu durum devletimiz ve milletimiz için tam bir beka meselesidir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel PKK'nın sözde seçim oyunu Türkiye'nin beka meselesi - Son Dakika

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