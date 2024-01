PKK Terör Örgütü Lanetlendi, Şehitlerin Kanları Yerde Kalmayacak

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 21 asker için yaptığı açıklamada, PKK terör örgütünü lanetleyerek, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağına vurgu yaptı.

Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, açıklamasında, "Hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütü cani yüzünü son olarak Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22-23 Aralık 2023 günü 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahramanımızı şehit ederek göstermiştir. Bu menfur saldırıları lanetliyoruz. Şehit olan askerlerimizin ailelerine Allah sabırlar ihsan etsin. Yüce Türk Milletinin başı sağ olsun. Yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize rabbimden acil şifalar dileriz" dedi.

"Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük"

Başkan Ahmet Asım Okat, "Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 yiğidimizi daha toprağa vermenin yüreklerimize düşen acısını yaşıyoruz. 21 vatan evladı şehit oldu. 21 can, evlat, ana, ocak, kardeş, baba, 21 Yiğit. Bu büyük acıyla yandık kavrulduk, Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, baş tutanın, başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe, siyasi uzantıları mecliste oldukça, küçük siyasi menfaatler için şehit ve gazi gibi kutsal değerleri kullanmak ile bu terör bitmez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa, terör ve teröristi destekleyen iç ve dış mihrakların bataklıkları temizlenmedikçe, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü çatısı altında siyasi duruşlarınızı bir kenara koyup tek yumruk olmadıkça, kısaca aynı hatalar yapılmaya devam edilirse terör bitmez" diye konuştu.

"Bugün doğan çocuklarımızı da şehit vermemek için tedbir şart"

"1990'lı yıllarda o dağlarda mücadele ederken şehit ve gazi verirken o yıl elimize doğan çocuklarımızı bugün şehit veriyorsak, bugün doğan çocuklarımızı da şehit vermemek için tedbir şart" diyen Başkan Okat, "Her can kutsaldır. Artık şehit sayılarına göre değil, her şehit haberinde toplumsal kucaklaşmanın, birlikte tepki vermenin zamanı geldi de geçiyor. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızın al rengi şehitlerimizin kanından almıştır. Sizlerden ricamız sosyal medyalarınızda tepki vermek, yas tutmak adına al bayrağımızı siyah yapmayalım. Rabbim Mehmetçiğimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

"Her şeyimizi sizlere borçluyuz"

Başkan Okat, "Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal toprakların bağrında rahat uyumanız için sizlerin son şahitleri olan biz gaziler ölene kadar, bizlere emanet ettiğiniz Vatanımızı, Bayrağımızı, Mukaddesatımızı bizden sonra gelecek nesillerimize namahrem eli değdirmeden, hiçbir kişisel menfaat gözetmeksizin koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA