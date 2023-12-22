 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Polis Ekipleri Sokaklardaki Torbacıları Temizledi - Son Dakika
Üye Girişi

Polis Ekipleri Sokaklardaki Torbacıları Temizledi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 436 gram Metamfetamin, 84 gram bonzai, 49 gram esrar, 17 sentetik ecza, 4 exstacy hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Polis Ekipleri Sokaklardaki Torbacıları Temizledi
22.12.2023 - 20:47,  Güncelleme: 20:48
Abone Ol

Polis ekipleri sokaklardaki torbacıları temizledi

Uyuşturucu ticareti yapan 19 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada 19 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmada 436 gram Metamfetamin, 84 gram bonzai, 49 gram esrar, 17 sentetik ecza, 4 exstacy hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirilirken, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde gözaltına alınan 19 şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polis Ekipleri Sokaklardaki Torbacıları Temizledi - Son Dakika


21:03
Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

Son Dakika
21:03 Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:15:14. #1.13#
SON DAKİKA: Polis Ekipleri Sokaklardaki Torbacıları Temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement