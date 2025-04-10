Polis Haftası\'nda Öğrencilerden Ziyaret

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Polis Haftası kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Anaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan'ı ve emniyet personelini makamında ziyaret etti.

Öğrenciler Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında polislerle sohbet ederek, emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Görevlerini özveriyle yerine getiren polislerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA