Prag\'da Çek-Türk İş Birliği Parkı\'nın Temeli Atılıyor

Çekya'nın başkenti Prag'da Çek- Türk İş Birliği Parkı'nın temeli 6 Haziran'da atılıyor.
Prag 6 Bölgesi Belediyesi iki ülke ilişkilerinin 100. yılı olması vesilesiyle "Çek-Türk İşbirliği Parkı"nın yapılması kararının alındığını açıkladı. Bölge belediyesinin açıklamasında, "Türkiye ve Çekya arasında, bu yıl 100. yıldönümünü kutladığımız diplomatik ilişkilerin başlangıcı, Çekoslovak Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın talebi üzerine, Prag Kent Konseyi Yerel Tarih Komisyonu'nun değerlendirmesi ve Prag Belediye Meclisi'nin nihai onayının alınması ile sonuçlandırılan karar süreci neticesinde, Petiny'de Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa edilecektir" denildi.
Atatürk ve Masaryk'in sözlerine yer verilecek
Türkiye'nin başkentinden esinlenilerek yaklaşık 20 yıl önce 'Ankarska' adı verilen cadde boyunca yer alan bölge, belediye bünyesindeki Ulaştırma ve Çevre Dairesi tarafından haritalandırıldı ve alanın proje kapsamında park olarak yapılandırılmasını ve düzenlenmesini içeren bir çalışma hazırlandı. Ulaştırma ve Çevre Dairesi ayrıca, projeye Çek-Türk ikili işbirliği hakkında ziyaretçiler için bilgilendirici bazı unsurlar ekledi. Parkta yer alacak banklar ve panolarda yüz yıl önce diplomatik ilişkileri başlatan iki ülkenin kurucu liderleri Atatürk ve Masaryk hakkında bilgilere ve bu iki kurucu liderin tarihe geçmiş sözlerine yer verileceği öğrenildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vurgusu
İnşa edilecek parkın içinde bulunan levhalara ve diğer figürlerde, çocuklara bayram hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklarla ilgili sözlerinin de yer alacağı öğrenildi. Türk-Çek işbirliğinde yapılacak olan parkın temeli, 6 Haziran 2024 tarihinde atılacak. Belediye açıklamasında, projenin yaklaşık maliyetinin 750 bin Çek kronu (yaklaşık 30 bin Euro) civarında olduğu, Türk tarafının sponsorlar aracılığıyla maliyetin yarısını üstlenmeye hazır olduğu bildirildi.
"Türk-Çek ilişkilerinin bir sembolü olacaktır"
Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağımsız Çekoslovak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başladığı 1924 yılından bu yana ülkemizin Büyükelçilik ve ikametgah binaları Prag 6 bölgesinde yer almıştır. 1924 yılında Türkiye ve Çekya arasında her ikisi de çok büyük liderler olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Atatürk ve Çekoslovak Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Masaryk tarafından 100 yıl sürecek bir işbirliği başlatılmıştır. Onların izinden gitmekten ve bu iki büyük millet arasındaki dostane ittifakı güçlendirmeye yönelik miraslarını sürdürmekten onur duyuyoruz. 2022 sonunda Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Prag'a teşrif eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talimatıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun ve Çek'ler ile diplomatik ilişkilerimizin yüzüncü yılını hakkıyla idrak edebilmek için birçok proje yaptık. Prag'daki devlet mülkü binamız hakkında yayınladığımız kitap gibi bu park da kalıcı bir eser olarak Türk Çek ilişkilerinin ve dostluğunun bir sembolü olacaktır" ifadelerini kullandı.
Bağış'tan Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür
Ayrıca Büyükelçi Egemen Bağış, süreç boyunca işbirliği ve dayanışması için Prag 6 ilçe belediyesinin kardeş şehri Antalya Muratpaşa Belediyesine ve Başkanı Ümit Uysal'a da teşekkür etti.
"Karşılıklı işbirliğini somutlaştıracak"
Prag 6 Belediye Başkanı Jakub Strek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Prag 6, pek çok ülkenin büyükelçiliklerinin burada yerleşik olması ve büyükelçilerin ikametgahlarının da bu bölgede bulunması ile bilinmektedir. Bu da beraberinde büyük bir sorumluluk getirmekte ve aynı zamanda bölgemizle bu ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunma fırsatı sunmaktadır. Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki karşılıklı işbirliğinin bir yeşil alan projesi şeklinde somutlaştırılacak olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. - PRAG
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