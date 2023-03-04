Prof. Dr. Ahmet Ercan: "2045 yılına kadar İstanbul'a deprem gelmez" - Son Dakika
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Prof. Dr. Ahmet Ercan: "2045 yılına kadar İstanbul'a deprem gelmez"

04.03.2023 18:42
Prof. Dr. Ahmet Ercan: "2045 yılına kadar İstanbul'a deprem gelmez"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2045 yılına kadar İstanbul'da deprem beklemediğini, beklentisinin aksine her an meydana gelebilecek depremin Türkiye'ye zor anlar yaşatacağını belirtti.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2045 yılına kadar İstanbul'da deprem beklemediğini, beklentisinin aksine her an meydana gelebilecek depremin Türkiye'ye zor anlar yaşatacağını belirtti.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin davetiyle tarihi ilçeye gelen Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında konferans verdi. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Ercan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem bölgesiyle ilgili "Orada yapmamız gereken göçü durdurmaktır. Yaklaşık 2 milyon kişi buradan göçtü. O bölgenin nüfusu 13.5 milyon. Söylediklerine göre 9.5 milyon kişi var. Bu göçün hemen durması gerekiyor. Anadolu'nun bir tarım belleği var. Eğer çiftçi ekici oradan göçerse kim ekip biçecek" dedi.
İstanbul'da meydana gelebilecek depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Ercan, "Umarım ki ben yanılmam 2045'e kadar İstanbul'a deprem gelmez. Eğer arkadaşlarımızın dediği gibi her an deprem olursa Kuzey Marmara'da vay Türkiye'nin haline" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadaki paylaşımı sonrası gözaltına alınması ile ilgili de konuşan Ercan, "Bir bilim adamı sadece işin deprem boyutuyla değil. O depremin sosyal yaşamda yaptığı etkileri konusunda devleti uyarmakla görevlidir. Dolayısıyla deprem bölgesinde oluştuğu söylenen bu olayların doğrudan doğruya devlet yetkililerine iletilmesi, ihbarı olayıdır. Bunu yanlış anlaşılma ve yorumlama olarak değerlendiriyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Ahmet Ercan: '2045 yılına kadar İstanbul'a deprem gelmez' - Son Dakika

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