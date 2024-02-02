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Prof. Dr. Alper Demirbaş, hayatını kaybetti

Prof. Dr. Alper Demirbaş, hayatını kaybetti

Antalya'da uzun yıllar boyunca organ nakli ve genel cerrahi ameliyatlarıyla tanınan Prof. Dr. Alper Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri nedeniyle İstanbul'da ameliyat olan Demirbaş, enfeksiyon sonucu Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirbaş, 28 yıldır organ nakli ve 36 yıldır genel cerrahi ameliyatları gerçekleştirerek birçok hastanın sağlığına kavuşmasını sağlamıştı. Geçtiğimiz hafta sağlıkta sosyal sorumluluk ödülüne layık görülen Demirbaş, Antalya'da Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde görev yapmaktaydı.

02.02.2024 08:45  Güncelleme: 08:46
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Antalya'da sayısız organ nakli ve genel cerrahi ameliyatlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Alper Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 yıldır Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde görev yapan ve en son geçtiğimiz yıl Ekim ayında Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Alper Demirbaş, hayatını kaybetti.

İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan Prof. Dr. Alper Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Demirbaş, 28 yıldır organ nakli, 36 yıldır da sayısız genel cerrahi ameliyatları gerçekleştiriyor, hastalarının sağlığına kavuşmasını sağlıyordu.

Demirbaş'ın son olarak geçtiğimiz hafta sağlıkta sosyal sorumluluk ödülüne layık görülmüştü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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