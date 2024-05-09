Türkiye'nin ilk kalp nakli yapan cerrahlarından Prof. Dr. Cevat Yakut son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk kalp nakli yapan cerrahlarından Prof. Dr. Cevat Yakut son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye\'nin ilk kalp nakli yapan cerrahlarından Prof. Dr. Cevat Yakut son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden; Türkiye'de ilk kalp nakli yapan cerrahlardan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurucu Başhekimi Prof. Dr. Cevat Yakut, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

09.05.2024 15:34  Güncelleme: 15:56
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İstanbul'da hayatını kaybeden; Türkiye'de ilk kalp nakli yapan cerrahlardan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurucu Başhekimi Prof. Dr. Cevat Yakut, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'de ilk kalp nakli yapan cerrahlardan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurucu Başhekimi Prof. Dr. Cevat Yakut, 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Yakut'un cenazesi, kurucu başhekimi olduğu Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, Prof. Dr. Cevat Yakut'un eşi Dr. Çiğdem Yakut ile oğulları Artuk Yakut, Sartuk Yakut ve çok sayıda yakını katıldı.

Prof. Dr. Cevat Yakut'un sağlık sektörüne büyük katkı verdiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Hocamız gerçekten sağlık sektörüne çok katkı vermiş birisiydi. Herhalde bugün Türkiye'de önemli kişilerin hepsinin yakınlarını mutlaka ameliyat etmişti. Dünya çapında bir profesör olduğuna inanıyorum. Başımız sağ olsun çok üzgünüz" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Cevat Yakut'un eşi Çiğdem Yakut, "Ne diyeyim kader. Çok mütevazı bir insandı yaptıklarını söylemezdi, halk söylesin derdi. Onun için yapılan güzel şeyleri gördükçe mutlu olacaktı. Şu an da Türkiye'de 98 tane akademik kariyer sahibi talebesi var. O ona yeterdi. Gece gündüz hangi saatte olursa olsun senin işin yok mu derlerdi. 'Cevat hastanede, hastaneden çağırdılar" derdim. Ama kendi orada çok mutlu arkasından çok güzel bir gençlik bıraktı. İnşallah yolundan giderler. Türkiye'nin onlara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Yakut'un Türkiye'nin en büyük kalp cerrahlarında olduğunu söyleyen Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'nin en büyük kalp cerrahlarındandı. Türkiye'de kalp naklini, koroner bypass cerrahisini ve aort cerrahisi gibi hastaların ihtiyaç duyduğu çok önemli ameliyatları Amerika ve Avrupa'dan sonra Türkiye en yüksek başarı sağlaması için bir çığır açmış bir hocamız. Elbette çok üzgünüz kendisini beklenmedik bir şekilde kaybettik. Halbuki daha uzun yıllar bize duayenlik etmesini çok istiyorduk ama ama kader bu şekilde tecelli etti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin ilk kalp nakli yapan cerrahlarından Prof. Dr. Cevat Yakut son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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