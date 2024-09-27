Prof. Dr. Naci Görür'den Kütahya'da Deprem Uyarısı - Son Dakika
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Prof. Dr. Naci Görür'den Kütahya'da Deprem Uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür\'den Kütahya\'da Deprem Uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 'Kütahya'nın Depremselliği ve Deprem Dirençli Kütahya' konferansında deprem hazırlığına dikkati çekti. Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, afet yönetiminin önemine vurgu yaptı.

27.09.2024 22:58  Güncelleme: 23:03
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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, " Kütahya'nın Depremselliği ve Deprem Dirençli Kütahya" konferansında yaptığı konuşmada, "Sahaya inmeyi, iş yapmayı unutuyoruz. Neden depreme hazırlanmıyoruz? Sahaya inmek gerekiyor.

Kütahya Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen, ünlü jeolog Prof. Dr. Naci Görür'ün bilgi birikimini vatandaşlarla paylaştığı "Kütahya'nın Depremselliği ve Deprem Dirençli Kütahya" konferansı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde, afet yönetimi ve depremsellik konularında yüksek bir bilinç oluşturmak üzere düzenlenen konferansta konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Ülkemiz, bilhassa depremler başta olmak üzere doğal afetler konusunda riskli bir coğrafyada yer alıyor. Bu sebeple, afet yönetiminin her boyutuyla ele alınması ve gerekli tedbirlerin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi hepimizin önceliği olmalı" dedi.

"Şehrimizi Daha Güvenli Hale Getirmeye Hazır ve Kararlıyız"

Kütahya Belediyesi tarafından afet yönetimi anlayışının kapsamlı ve bilimsel bir yaklaşımla şekillendirildiğinin altını çizen Belediye Başkanı Kahveci, "Bütünleşik Afet Yönetimi kapsamında, afetlerin her aşamasında aktif rol almayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çalışmalarımızı; İl Risk Azaltma Planı ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, tüm müdürlüklerimiz, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kahveci, geçmişten bugüne şehirde yaşanan depremlerle ilgili önemli bilgiler paylaşarak, "Hepimiz için tek bir mantıklı yol var; afetlere karşı bilinçli, eğitimli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak. Biz de bu doğrultuda şehrimizi daha güvenli hale getirmek için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek dirençli bir Kütahya inşa etmeye hazır ve kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde yapılaşma olmamalı"

Prof. Dr. Naci Görür, depremsellik ve afet yönetimi konusundaki bilgi ve birikimlerini paylaşarak, Kütahya'nın deprem potansiyeli ve alınması gereken tedbirler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Görür, su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde yapılaşmanın, deprem anında riskleri artırabileceğini dile getirdi. Görür, "Sahaya inmeyi iş yapmayı unutuyoruz. Neden depreme hazırlanmıyoruz? Sahaya inmek gerekiyor. Lafı verip çevirmeyeceğim. Depreme ilgili ne yapılacaksa söylüyorum. Bunu dilimin döndüğünce anlatıyorum ve anlatmaya da devam edeceğim. Benim söylediklerim hiç bir makama ve kişiye yönelik değildir. Bilim adamı olarak kendi insanlarımıza karşı görevimi yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

Konferans, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin, Prof. Dr. Naci Görür'e teşekkür ederek, hediye takdiminde bulunması ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Naci Görür'den Kütahya'da Deprem Uyarısı - Son Dakika

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