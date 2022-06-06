Prof. Dr. Yozgatlıgil: "Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız" - Son Dakika
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Prof. Dr. Yozgatlıgil: "Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız"

06.06.2022 18:59
Prof. Dr. Yozgatlıgil: "Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız"

Prof. Dr. Yozgatlıgil: "Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız" Balıkesir'de "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli gösterildi Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin gösteriminde konuşan TÜBİTAK MAM...

Prof. Dr. Yozgatlıgil: "Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız"

Balıkesir'de "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli gösterildi

BALIKESİR - Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin gösteriminde konuşan TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "Türkiye Cumhuriyeti olarak hem kutupta varız, hem de 2023'te uzayda da; ay misyonu ve Türk astronot misyonuyla araştırma anlamında varlığımız olacak" dedi.

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftasında Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'nın şifrelerini çözmek üzere çıktıkları 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni konu alan "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin gösterimini yaptı. Salih Tozan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen belgesel gösteriminin ardından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü aynı zamanda Antarktika Seferi Bilim Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy ve Antarktika Belgeseli Yönetmeni Burcu Camcıoğlu'nun katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Katılımcılar programa ilgi gösteren gençlerin sorularını da yanıtladı.

"Kendinizi uzay için hazırlayın"

Katılan öğrencilere araştırma merkezi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, kuruluşun enerji, çevre ve iklim değişikliği, yaşam bilimleri gibi alanlarda çalışmalar yaptığını belirtti. Kutup Enstitüsü'nün de MAM bünyesinde bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Yozgatlıgil, "Dünyadaki araştırmalar ve teknoloji için kritik bir kuruluş. Türkiye Cumhuriyeti olarak hem kutupta varız, hem de 2023'te uzayda da; ay misyonu ve Türk astronot misyonuyla araştırma anlamında varlığımız olacak. Kendinizi bu iddialı hedeflere en iyi şekilde yetiştireceğinize eminim" dedi.

"Türkiye artık Antarktika'da"

Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü aynı zamanda Antarktika Seferi Bilim Heyeti Başkanı, TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Özsoy ise Antarktika'nın uzak, izole bir o kadar da kıymetli ve bilinmeyenleriyle meşhur bir kıta olduğunu söyledi. Bilim insanlarının Antarktika'da yapmış olduğu çalışmaların yalnızca sözlerle ifade edilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Özsoy, "Burası çok büyük bir hafızayı bünyesinde bulunduruyor. Bu nedenle belgeselimizin adı "Gezegenin Kara Kutusu." Bunu sizlere gösterip izletebilmek, sizleri de buna şahit bizler için çok kıymetliydi. Artık biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Antarktika'dayız, Kutuplardayız" dedi.

Belgeselin yönetmeni Burcu Camcıoğlu ise belgeseli çekerken yaşadıklarına dair paylaşımlarda bulundu. Camcıoğlu, "Antarktika kendi kuralları olan çok farklı bir yer. Planlar yapıp gidiyorsunuz ama doğa koşulları karar veriyor planlarınıza" dedi.

Prof. Dr. Yozgatlıgil: Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız
Prof. Dr. Yozgatlıgil: Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız
Prof. Dr. Yozgatlıgil: Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız
Prof. Dr. Yozgatlıgil: Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız
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Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Balıkesir, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Yozgatlıgil: 'Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız' - Son Dakika

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