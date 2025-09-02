Meyveler midesine dokundu, 300 kiloluk ayı Okan hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika
Yerel

Meyveler midesine dokundu, 300 kiloluk ayı Okan hastaneye kaldırıldı

Meyveler midesine dokundu, 300 kiloluk ayı Okan hastaneye kaldırıldı
02.09.2025 12:39
Meyveler midesine dokundu, 300 kiloluk ayı Okan hastaneye kaldırıldı
Haber Videosu

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde yediği meyvelerin midesine dokunması nedeniyle rahatsızlanan Okan isimli ayı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi edildi. MR'ı çekilen 300 kiloluk ayı tedavisi tamamlandıktan sonra hayvanat bahçesine geri gönderildi.

MEYVELER MİDESİNE DOKUNDU

Meyveler midesine dokundu, 300 kiloluk ayı Okan hastaneye kaldırıldı

MR'I ÇEKİLDİ

3 yıl önce de benzer şikayetleri nedeniyle rahatsızlanan ayının MR'ı çekildi. Ayının tedavi edildiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Tedavisi tamamlanan ayı, hayvanat bahçesine geri gönderildi.

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.