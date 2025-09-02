Meyveler midesine dokundu, 300 kiloluk ayı Okan hastaneye kaldırıldı

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde rahatsızlanan 300 kiloluk ayı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi'ne kaldırıldı. MR'ı çekilen ve tedavi edilen ayı, hayvanat bahçesine geri gönderildi.

MEYVELER MİDESİNE DOKUNDU

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde yediği meyvelerin midesine dokunması nedeniyle rahatsızlanan Okan isimli ayı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi edildi.

MR'I ÇEKİLDİ

3 yıl önce de benzer şikayetleri nedeniyle rahatsızlanan ayının MR'ı çekildi. Ayının tedavi edildiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Tedavisi tamamlanan ayı, hayvanat bahçesine geri gönderildi.