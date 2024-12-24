RES Projesini inceleyen Büyükkılıç: "Büyükşehir belediyeleri içerisinde bir ilk"

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk türbinin montajının tamamlandığı, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesini yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, bu projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Aşk ile koşan yorulmuyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali projesinde ilk türbinin montajını tamamladı. 21 MW kurulu güç 3 adet türbinin yer aldığı projede, yıllık 14 bin 883 ton karbon emisyonu azaltımı planlanırken, projede toplam 24 kurumdan 35 adet görüş ve onay alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rüzgar Enerji Santrali'ne incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında yüklenici firmadan bilgiler aldı. Büyükşehirler arasında bu işi yapan ilk belediyenin Kayseri Büyükşehir olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rüzgar Elektrik Santrali projesinin, 3 tane türbinden oluşan ve yılda 60 milyon kilovat elektrik üretecek bir çalışma olduğunu vurguladı. Büyükşehir belediyesinin söz konusu RES projesini, çok önemli ve stratejik bir yatırım olarak niteleyen Başkan Büyükkılıç; "Ulaşım A.Ş.'nin giderlerinin en önemli boyutu enerji boyutu. Bunu hem karşılamak hem de bütçemize kazanım sağlamak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Aşağı yukarı 4 yılda kendisini amorti ediyor" dedi.

"Ocak sonu itibariyle faaliyete geçmesi planlanıyor"

Başkan Büyükkılıç, ortalama 1 milyar TL'yi bulan yatırım maliyeti ile hayata geçirilen RES projesinin Ocak ayı sonu itibariyle faaliyete geçmesinin planlandığını paylaştı. Rüzgarın kendileri için Allah'ın bir lüftu olduğunu vurgulayan Büyükkılıç; "Mevla'mıza şükrediyorum. Böyle güzel bir hem temiz enerji bağlamında, yenilenebilir enerji, hem belediyecilik anlayışı açısından örnek teşkil eden bir çalışma" diyerek RES çalışmasının 5 ay içerisinde tamamlanmış olduğunu kaydetti. Açıklamasında yüklenici firmayı tebrik ettiğini ifade eden Büyükkılıç, hızlı gerçekleşen çalışmada yeni nesil sistemin 21 megavata denk gelen bir enerji üreteceğini söyledi. Büyükkılıç, eser ve hizmet felsefesiyle belediyecilik yaptıklarının altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiğimiz bu, uyguladığımız bu. Ülkemize ekonomik olarak ve enerji bağlamında katkıda bulunmak amacıyla bu anlamlı çalışmayı hayata geçiriyoruz" diye konuştu. "Şehrimize, insanlarımıza hizmete vesile olduğumuzda adeta uçuyoruz, keyif alıyoruz, severek yapıyoruz. Aşk ile koşan yorulmuyor" diyen Başkan Büyükkılıç, bu anlayış içerisinde hizmet ettiklerini ve dua aldıklarına inandıklarını kaydetti.

Büyükkılıç, AK Partili belediyeler arasında hizmet yarışı olduğuna işaret ederek, "Yatırımcı bir belediyeyiz. Hiçbir işe 'bu bizim işimiz değil' demeyiz. Elimizi taşın altında koyarız" dedi. - KAYSERİ