Reyhanlı'da Ev Kadınlarına Biçki Dikiş Kursu Açıldı - Son Dakika
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Reyhanlı'da Ev Kadınlarına Biçki Dikiş Kursu Açıldı

Reyhanlı\'da Ev Kadınlarına Biçki Dikiş Kursu Açıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan biçki dikiş kursuna katılan ev kadınları, terzilik öğrenerek hem hobi sahibi oluyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Kursa olan ilgi her geçen gün artıyor.

29.11.2024 10:40  Güncelleme: 10:45
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından açılan biçki dikiş kurslarına katılan ev kadınları, hobi olarak başladıkları kursta terzilik öğreniyor.

Reyhanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ev kadınlarına yönelik biçki dikiş kursu açıldı. 25 kadının katıldığı kursa talep oldukça yenileri de açılıyor. Kursa katılanlar, aldıkları biçki dikiş eğitimi kursundan memnun olduklarını söyledi. Kursiyerler arasında her yaştan kadının yanı sıra çeşitli meslek gruplarından olanlar da var.

Kursa katılarak meslek sahibi olduğunu belirten Hayriye Nur Abalı, fırsat bulduğunda boş vakitlerinde HEM'e gelerek kursa katıldığını anlattı. Abalı, "Dikiş dikmek zaten benim küçüklüğümden beri hayalimdi, annemdi severdi, bu yüzden boş zamanlarımı değerlendirmek için geldim. Boş vakitlerimde hem dikiş öğrenmek ve hem de kendi kıyafetlerimi dikmek için geldim. İnşallah öğrenirim" dedi.

Bir başka kursiyer Mine Acaz ise katıldığı kursta kendi el becerisini artırmayı amaçladığını belirtti. Acaz, "Dikiş alanında kendi alanımda el becerimi genişletmek için geldim. Kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma faydalı olmak, güzel bir şeyler yapmak, güzel şeyler üretmek için geldim. Makinalar da iyi ve güzel. Burada hocalarımızda çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

'İLGİ ÇOK GÜZEL'

HEM'de görevli kurs hocası Huriye Erten ise şöyle dedi:

"Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Sınıf mevcudumuz 25 kişi. Arkadaşlarımız hobi olarak geliyorlar. Çalışan arkadaşlarımızda var. Onlar da biçki dikiş işini seviyorlar. Evlerinde kendi işlerini görecekleri gibi, geri dönüşüm pantolon paçası, kol takmayı öğrendiler. Kursumuzu yeni açtık, ilgi çok güzel."

Haber-Kamera : Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Reyhanlı'da Ev Kadınlarına Biçki Dikiş Kursu Açıldı - Son Dakika

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