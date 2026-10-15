Mihraç Ural'ın yakalandığını duyan Reyhanlı şehit aileleri: Evlatlarımızın kanı yerde kalmadı - Son Dakika
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Mihraç Ural'ın yakalandığını duyan Reyhanlı şehit aileleri: Evlatlarımızın kanı yerde kalmadı

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Reyhanlı'da 53 kişinin öldüğü 2013 saldırısının faili Mihraç Ural'ın Suriye istihbaratınca yakalandığı haberi Hatay'daki şehit ailelerine sevinç getirdi. Kızını ve kardeşini kaybeden Hatice Kübra Erboz, evladının yangında öldüğünü ve geriye birkaç kemik parçası kaldığını anlatırken Ural'ın da aynı acıyı yaşamasını istedi. Torununu ve kızını kaybeden Döne Kuvvet ise devlete teşekkür etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faili olan Mihraç Ural'ın (Ali Kayalı) Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandığının açıklanması şehit ailelerini sevindirdi. Acıları yeniden hatırlanan aileler, operasyon nedeniyle yetkililere teşekkür ederek devletin yanında olduklarını ifade ettiler.

Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı, 2013'te Banyas'ta gerçekleştirilen katliamın başlıca sorumlusu olmakla suçlanan ve "Mirac Ural" adıyla bilinen Ali Kayalı'nın sınırdan kaçmaya çalışırken yakaladığını açıkladı. Öte yandan Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faili olan Mihraç Ural'ın yakalanması şehit ailelerini sevindirdi.

BUGÜN TELEVİZYONLARDA YAKALANDIĞINI DUYDUK

Reyhanlı'daki bombalı saldırıda evladını ve kardeşini kaybeden Hatice Kübra Erboz: "Ben 11 Mayıs Şehidi Fatmanur Erboz'un annesi ve Nadire Kuvvet'in kız kardeşiyim. Bu gün televizyonlarda Mihraç Ural'ın yakalandığını duyduk ve çok sevinçliyiz. Devletimize çok teşekkür ederiz. Eninde sonunda suçluların cezalarını çekeceklerini biliyorduk, devletimize güveniyorduk. Rabbim çok şükür Mihraç Ural'ın tutuklandığı haberini duymayı da nasip etti. Suçluların gerekli cezayı almaları bizim yüreğimize bir nebze su serpecek. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Çok sevinçliyiz, inşallah bu son olur. Suçlular gerekli cezayı çekerler" dedi.

RABBİMDEN TEK İSTEĞİM YANARAK CAN VERMELERİ

Evladının çektiği acıyı terör saldırısının faili olan Ural'ın da çekmesini istediğini söyleyen Erboz, "Benim evladım, bombalı saldırıda oluşan yangında yanarak can verdi ve biz yangını söndürmek için su bulamadık. Evladımdan geriye birkaç kemik parçası bulduk, onları defnettik. Rabbimden tek isteğim Mihraç Ural ve diğer yandaşları yanarak can versinler. Yangını söndürecek bir bardak su bulamasınlar. Rabbim ülkemize kötülük yapmak isteyenlere fırsat vermesin, ülkemiz bölünmez ve bölemezler" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIMIZIN KANI YERDE KALMADI

Torununu ve kızını terör saldırısında kaybeden Döne Kuvvet, "Nadir'in annesiyim ve Fatmanur'un annenesiyim. Çok sevinçliyiz, ne söyleyeceğimizi bile bilemiyoruz. Rabbime şükür elhamdürillah. Askerimizden ve polisimizden Allah razı olsun, çocuklarımızın kanı yerde kalmadı, biz üzüldük Rabbim kimseyi üzmesin. Rabbim hiçbir anayı ve babayı bizim gibi üzmesin. Allah devletimize zarar vermesin. Rabbim evlatlarımıza bu acıya çektirene daha çok acı versin" dedi.

Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandıReyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
Kaynak: İHA
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