Rize'de Heyelan: Vatandaşlar 15 Gündür Mağdur

Yerel

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde meydana gelen ve bir kişinin ölümüne sebep olan heyelanda evleri oturulmaz hale gelen vatandaşlar olayın ardından 15 gün geçmesine rağmen hala evlerine giremediklerini belirterek, tepki gösterdi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Her afet sonrası olduğu gibi devleti yönetenler iktidar partisi, belediye, sorunları en kısa zamanda çözeceklerini söylemişlerdi. Devletin elinin uzun olduğunu her yere yeteceğini söylemişlerdi fakat bugün geldiğimiz zaman aslında hiçbir şeyin değişmediğini vatandaşların kendi kaderleriyle baş başa bırakıldığı sorunlarının aynen devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Çayeli'ne bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 19 Kasım 2024 tarihinde 60 dairenin bulunduğu binaların arkasından yamaçtan kopan toprak kütleleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere dolmuş, heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralanmıştı.

"Biz Batum'a yakınız bizi vatandaştan saymıyorlar herhalde"

Ramazan Mızrak adlı mağdur vatandaş, "Gelen giden olmadığı için yıkılan duvarımızı kendimiz elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar herhangi bir yardım aldığımız yok olacak inşallah, şu an köyde kalıyoruz kira yardımı falan da aldığımız yok. Batum'a yakınız ya bizi vatandaşlıktan pek saymıyorlar herhalde böyle rezillik olmaz. Cumhurbaşkanımızın memleketi böyle mi olması lazım? Hiç mi imkanları yok devletimizin? Tam 15 gün oldu" dedi.

Mustafa Koçan ise, "Birinci ve ikinci katlar hafriyat içinde. Belediye Başkanımıza da söyledik haberi var herkesin. Arkadan hafriyat boşalacak ama henüz bekliyoruz herhangi bir çalışma yok. Binamızın önünü açtık temizledik. Duvar patlayınca su gelince buraya su kapıdan içeriye giriyor çamur birlikte şu anda evin bu şekilde. Herhangi bir işlem yapılmamış" diye konuştu.

"Yaşanan olaylar aslında çok kısa sürede telafi edilebilecek bir durum"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise şunları söyledi:

"Burada bir heyelan oldu, bir vatandaşımız yaşamını yitirdi, diğer vatandaşımız da yaralıydı. 15 gün önce geldiğimizde de söylemiş olduğumuz sıkıntıları dile getirmiştik. Her afet sonrası olduğu gibi devleti yönetenler iktidar partisi, belediye, sorunları en kısa zamanda çözeceklerini söylemişlerdi. Devletin elinin uzun olduğunu her yere yeteceğini söylemişlerdi fakat bugün geldiğimiz zaman aslında hiçbir şeyin değişmediğini vatandaşların kendi kaderleriyle baş başa bırakıldığı sorunlarının aynen devam ettiğini görüyoruz. Halbuki yaşanan olaylar aslında çok kısa sürede telafi edilebilecek bir durum. Vatandaşın mağduriyeti çok kısa sürede giderilebilecekken 15 günden bu yana hiçbir şey yapılmadığını vatandaşın kendi kaderleriyle baş başa bırakıldığını görmüş oluyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla belediyeye 1,5 milyon liralık bir yardım yapılmış fakat o gün 180 ayrı noktada buna benzer olumsuzluklarla karşılaşılmış. Bu kadar küçük paralarla vatandaşın sorunlarının çözüleceğini beklemek doğrusu çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Yani bu paralarla bu işi yönetmek mümkün değil fakat burada da gördüğümüz gibi bu işe bir an önce el atılması gerekiyor. Vatandaşlar hem afetten dolayı mağdur oldular hem de ondan sonra uygulamalardan dolayı mağduriyetleri devam etmekte."