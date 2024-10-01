Güneysu'da Kamulaştırma Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Güneysu'da Kamulaştırma Tartışması

Geniş Video İzle

Rize Güneysu'da Vahdet Erdoğan, fabrikasının 'kamulaştırılmasına' karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor. İcra memurlarına fabrikaya girmeleri için izin vermeyen Erdoğan, mahkeme kararlarının bağlayıcı olduğunu vurgulayarak yaşananların hukuksuz olduğu eleştirisinde bulundu. İcra memurları, yapılacak olan keşif ve mahkeme kararına kadar fabrikadan ayrıldılar.

01.10.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) – Rize Güneysu'da Vahdet Erdoğan'ın millet bahçesi yapılması için fabrikasının 'kamulaştırılmasına' karşı verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Polis eşliğinde gelen icra memurlarına tepki göstererek fabrikaya girmelerine izin vermeyen Erdoğan, "Polisi buraya göndermek için kaymakam beyin, valinin emir vermesi lazım. Getirsinler yazılı emirlerini. Mahkeme karar verecek, mahkemenin kararları hepimizi bağlayıcıdır. Benim mahkeme kararlarına saygım var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine yapılmak istenen Millet Bahçesi için Mevsim Çay Fabrikası'nın yanı sıra birçok işyeri hakkında da 'kamulaştırma' kararı verildi. Mevsim Çay Fabrikası sahibi Vahdet Erdoğan, kamulaştırma kararına karşı dava açtı. Fabrikasıyla ilgili 'cebri kamulaştırma' kararı verilmesinin ardından Vahdet Erdoğan, daha önce çay fabrikasının bulunduğu alana iki kez gelen bilirkişi heyetini fabrika bahçesine sokmadı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi fabrikanın boşaltılması yönünde karar verdi. Vahdet Erdoğan bu karara da itiraz edince mahkeme bu kez üçüncü kez bilirkişi heyeti oluşturarak fabrikada tespit yaptırdı. Erdoğan, bu karara karşı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

Erdoğan, mahkemeden karar çıkmadan icra memurlarının polis eşliğinde fabrikaya gelmesine "Yapılanlar hukuk dışıdır" diyerek tepki gösterdi.

"Benim mahkeme kararlarına saygım var"

İcra memurları ve polislerin fabrikaya girmesine izin vermeyen Erdoğan, Güneysu İlçe Kaymakamı Muhammet İkbal Yelek'i telefonla arayarak yapılanların hukuksuz olduğunu söyledi. Erdoğan, yaşananların ardından şunları ifade etti:

"İcra memurları buraya hukuksuz geldiler. Bizim buranın kamulaştırma kararı neticesinde Asliye Hukuk Mahkemesi buranın kamulaştırılmasına karar verdi buranın millet bahçesi yapılması için. Ben de hepsine itiraz ettim. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu kararda 'Yapılan istinaf başvurusunun yerinde olduğundan mahkemenin kararının kaldırılması, dosyanın mahkemesine iadesine yeniden keşif yapılarak hüküm kurulmasına' dedi ve dokuzuncu ayın ikisine keşif günü verdi. Dokuzuncu ayın ikisinde keşif geldi yapıldı mahkeme geldi bilirkişi heyetiyle beraber keşfi yaptılar. Fabrikayı gezdi gördüler ve bilirkişiler zaman istedi rapor çıkarmak için. Şimdi netice olarak, bilirkişi raporu daha çıkmadan, mahkeme hüküm kurmadan icra müdürlüğü almışlar polisleri gelmişler buraya, 'illa fabrikayı boşaltacağız' diyorlar. Nasıl boşaltırsın burayı? Polisi buraya göndermek için kaymakam beyin, valinin emir vermesi lazım. Getirsinler yazılı emirlerini. Mahkeme karar verecek mahkemenin kararları hepimizi bağlayıcıdır. Benim mahkeme kararlarına saygım var."

Uzun süre yaşanan tartışmaların ardından icra memurları, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nde 17 Ekim 2024 tarihinde görülecek davanın beklenmesine karar vererek görevli polis memurlarıyla beraber fabrikadan ayrıldı.

Güneysu\'da Kamulaştırma Tartışması
Kaynak: ANKA

Vahdet Erdoğan, Yerel Haberler, Mahkeme, Güneysu, Polis, Hukuk, Yerel, Rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güneysu'da Kamulaştırma Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:29:31. #1.12#
SON DAKİKA: Güneysu'da Kamulaştırma Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement