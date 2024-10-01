Güneysu\'da Kamulaştırma Tartışması

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) – Rize Güneysu'da Vahdet Erdoğan'ın millet bahçesi yapılması için fabrikasının 'kamulaştırılmasına' karşı verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Polis eşliğinde gelen icra memurlarına tepki göstererek fabrikaya girmelerine izin vermeyen Erdoğan, "Polisi buraya göndermek için kaymakam beyin, valinin emir vermesi lazım. Getirsinler yazılı emirlerini. Mahkeme karar verecek, mahkemenin kararları hepimizi bağlayıcıdır. Benim mahkeme kararlarına saygım var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine yapılmak istenen Millet Bahçesi için Mevsim Çay Fabrikası'nın yanı sıra birçok işyeri hakkında da 'kamulaştırma' kararı verildi. Mevsim Çay Fabrikası sahibi Vahdet Erdoğan, kamulaştırma kararına karşı dava açtı. Fabrikasıyla ilgili 'cebri kamulaştırma' kararı verilmesinin ardından Vahdet Erdoğan, daha önce çay fabrikasının bulunduğu alana iki kez gelen bilirkişi heyetini fabrika bahçesine sokmadı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi fabrikanın boşaltılması yönünde karar verdi. Vahdet Erdoğan bu karara da itiraz edince mahkeme bu kez üçüncü kez bilirkişi heyeti oluşturarak fabrikada tespit yaptırdı. Erdoğan, bu karara karşı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

Erdoğan, mahkemeden karar çıkmadan icra memurlarının polis eşliğinde fabrikaya gelmesine "Yapılanlar hukuk dışıdır" diyerek tepki gösterdi.

"Benim mahkeme kararlarına saygım var"

İcra memurları ve polislerin fabrikaya girmesine izin vermeyen Erdoğan, Güneysu İlçe Kaymakamı Muhammet İkbal Yelek'i telefonla arayarak yapılanların hukuksuz olduğunu söyledi. Erdoğan, yaşananların ardından şunları ifade etti:

"İcra memurları buraya hukuksuz geldiler. Bizim buranın kamulaştırma kararı neticesinde Asliye Hukuk Mahkemesi buranın kamulaştırılmasına karar verdi buranın millet bahçesi yapılması için. Ben de hepsine itiraz ettim. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu kararda 'Yapılan istinaf başvurusunun yerinde olduğundan mahkemenin kararının kaldırılması, dosyanın mahkemesine iadesine yeniden keşif yapılarak hüküm kurulmasına' dedi ve dokuzuncu ayın ikisine keşif günü verdi. Dokuzuncu ayın ikisinde keşif geldi yapıldı mahkeme geldi bilirkişi heyetiyle beraber keşfi yaptılar. Fabrikayı gezdi gördüler ve bilirkişiler zaman istedi rapor çıkarmak için. Şimdi netice olarak, bilirkişi raporu daha çıkmadan, mahkeme hüküm kurmadan icra müdürlüğü almışlar polisleri gelmişler buraya, 'illa fabrikayı boşaltacağız' diyorlar. Nasıl boşaltırsın burayı? Polisi buraya göndermek için kaymakam beyin, valinin emir vermesi lazım. Getirsinler yazılı emirlerini. Mahkeme karar verecek mahkemenin kararları hepimizi bağlayıcıdır. Benim mahkeme kararlarına saygım var."

Uzun süre yaşanan tartışmaların ardından icra memurları, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nde 17 Ekim 2024 tarihinde görülecek davanın beklenmesine karar vererek görevli polis memurlarıyla beraber fabrikadan ayrıldı.