Karadeniz fıkrası gibi! Giriş kapısının 3 metre yüksekte olduğu evi gören telefona sarılıyor

Çayeli'ye bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Hacı İsmail Öztürk'ün evinin arka kısmı toprağa yakın olduğundan dolayı her yağış sonrası ev zarar görmeye başladı. Aile büyükleri bir araya gelerek eve zarar veren toprak nedeniyle evin arkasını 4 metre genişletmek için karar aldı.

EVİN GİRİŞ KAPISI 3 METRE YÜKSEKTE KALDI

Genişletme çalışmaları tamamlandıktan sonra evin giriş kapısı yerden 3 metre yüksekte kaldı. Kapının havada kaldığını gören Öztürk ailesi, tekrar toplanarak havada kalan kapının ne yapılacağı konusunda tartıştı. Aile bir araya gelince, hatırası olduğundan dolayı kapıyı kaldırmaktan vazgeçti. Havada asılı kalan kapı ilginç görüntüsüyle dikkat çekerken, kapıyı sosyal medya hesaplarından paylaşan yeğenlerinin videosu binlerce kez izledi.

"GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR"

Kapının hatırası olduğundan dolayı kaldırılmadığını söyleyen Yunus Emre Dilmaç, "Bu evin arkası eskiden topraktı. Zaman geçtikçe toprak eve zarar vermeye başladı. Dayılarımız da karar aldılar ve evin arkasını yaptırdılar. Ev restorasyon edildi, toprak kaldırıldı, kapı havada kaldı. Daha sonra 'Kapıyı kaldıralım' diye aile büyükleri aralarında konuştu. Dediler ki 'O kapıdan çok gelin çıkmıştır, çok gelin girmiştir. Kapının önünde horonlar oynanmıştı, sohbetler edilmişti. Bir hatırası var' dediler. Bu nedenlerden dolayı kapıyı kaldırmama kararı aldılar. Anı olarak da kaldı. Görenler fotoğraf çekiliyor burada. Mal sahibi dayılarımızı arıyor, 'Bu kapı neden böyle oldu' diye. İlginç bir görüntü oluşturdu" ifadelerini kullandı.



