Karadeniz fıkrası gibi! Giriş kapısının 3 metre yüksekte olduğu evi gören telefona sarılıyor - Son Dakika
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Karadeniz fıkrası gibi! Giriş kapısının 3 metre yüksekte olduğu evi gören telefona sarılıyor

02.09.2022 10:51

Rize'nin Çayeli ilçesinde ikamet eden Öztürk ailesi her yağmurda eve zarar veren toprağı kapı hizasından kaldırıp evin arka tarafını 4 metre genişletince evin giriş kapısı yerden 3 metre yüksekte kaldı. Aile hatırası olduğu gerekçesiyle kapının olduğu bölümü iptal etmeyince ortaya ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Çayeli'ye bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Hacı İsmail Öztürk'ün evinin arka kısmı toprağa yakın olduğundan dolayı her yağış sonrası ev zarar görmeye başladı. Aile büyükleri bir araya gelerek eve zarar veren toprak nedeniyle evin arkasını 4 metre genişletmek için karar aldı.

Evin kapısını görenler gözlerine inanamadı! Yağmurdan zarar gören evin toprağı kapı hizasından kaldırılınca kapı havada kaldı

EVİN GİRİŞ KAPISI 3 METRE YÜKSEKTE KALDI

Genişletme çalışmaları tamamlandıktan sonra evin giriş kapısı yerden 3 metre yüksekte kaldı. Kapının havada kaldığını gören Öztürk ailesi, tekrar toplanarak havada kalan kapının ne yapılacağı konusunda tartıştı. Aile bir araya gelince, hatırası olduğundan dolayı kapıyı kaldırmaktan vazgeçti. Havada asılı kalan kapı ilginç görüntüsüyle dikkat çekerken, kapıyı sosyal medya hesaplarından paylaşan yeğenlerinin videosu binlerce kez izledi.

Bu evin kapısını görenler gözlerine inanamıyor

"GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR"

Kapının hatırası olduğundan dolayı kaldırılmadığını söyleyen Yunus Emre Dilmaç, "Bu evin arkası eskiden topraktı. Zaman geçtikçe toprak eve zarar vermeye başladı. Dayılarımız da karar aldılar ve evin arkasını yaptırdılar. Ev restorasyon edildi, toprak kaldırıldı, kapı havada kaldı. Daha sonra 'Kapıyı kaldıralım' diye aile büyükleri aralarında konuştu. Dediler ki 'O kapıdan çok gelin çıkmıştır, çok gelin girmiştir. Kapının önünde horonlar oynanmıştı, sohbetler edilmişti. Bir hatırası var' dediler. Bu nedenlerden dolayı kapıyı kaldırmama kararı aldılar. Anı olarak da kaldı. Görenler fotoğraf çekiliyor burada. Mal sahibi dayılarımızı arıyor, 'Bu kapı neden böyle oldu' diye. İlginç bir görüntü oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Evin kapısını görenler gözlerine inanamadı! Yağmurdan zarar gören evin toprağı kapı hizasından kaldırılınca kapı havada kaldı


YORUMLAR
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Sahte doktorun vukuatları bitmiyor! Kendisini başka bir hastanede de beyin cerrahı olarak tanıtmış Sahte doktorun vukuatları bitmiyor! Kendisini başka bir hastanede de beyin cerrahı olarak tanıtmış Bu evin kapısını görenler gözlerine inanamıyor Bu evin kapısını görenler gözlerine inanamıyor
Kaynak: İHA

İsmail Öztürk, Çayeli, Rize, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karadeniz fıkrası gibi! Giriş kapısının 3 metre yüksekte olduğu evi gören telefona sarılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz fıkrası gibi! Giriş kapısının 3 metre yüksekte olduğu evi gören telefona sarılıyor - Son Dakika
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