Rize Valisi: Türkiye Güvenli Bir Ülkedir

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şöyle de yaklaşmamak lazım; 'efendim Türkiye güvensiz bir ülke'. Hayır güvensiz bir ülke böyle operasyon yapmaz. Türkiye güvenli bir ülkedir bu operasyonlarla daha da güvenli hale gelecek ve bu güvenirliliğini perçinleyecek. Rize de güvenli bir şehirdir bu operasyonlarla bu güvenli şehir algımızı perçinliyoruz perçinlemek için yapıyoruz" dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, göreve başladığı 4 aydan bu yana yaptıkları çalışmaları paylaşmak üzere dün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör de katıldı.

"4 AYDA 542 ŞOK UYGULAMA YAPILDI"

Vali İhsan Selim Baydaş şunları söyledi:

"Sayın bakanımız özellikle göreve başladığı günden bu tarafa uyuşturucu çetelerine karşı, uyuşturucu şebekelerine karşı olanca gücümüzle küvetimizle mücadele edeceğimizi ettiğimizi her seferinde vurguladı, vurguluyor. Şehir eşkıyaları tabiri ile toplumun huzurunu, güvenliğini, geleceğimizi tehlikeye atan bu alanda illegal faaliyet gösterenlere karşı devletin bütün imkanlarını seferber ederek emniyetimizle, jandarmamızla sahil güvenliğimizle, adliyemizle tüm idari amirlerimizle topyekün bir seferberlikle bu konuyu gündemimizden çıkaracak ve bu konuda toplumun huzurunu refahını sağlayacak adımları atıyoruz. Bu süre zarfından Narkotik Suçlarla ilgili bir ivme yakaladık. Toplamda hem emniyet hem jandarma için söylüyorum 401 operasyon gerçekleştirildi.365 şahısa şüpheli olarak işlem yapıldı. 32 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. Bu operasyonlarda da rakamsal olarak da 440 kg hint keneviri, 2 kg kenevir tohumu, 27 kg 513 gr esrar, 2 kilo 470 gr skot ve bitkisi, 1 kg 966 gr metamfetamin 5 kg 866 gr bonzai ve çeşitli vasıflarda sentetik ele geçirildi. Bu yapılan faaliyetlerde yaklaşık 401 irili ufaklı operasyon ve faaliyet gerçekleştirildi. 32 iki kişi sadece bu suçlardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OKUL ÇEVRELERİNDE ÖNLEM ALDIK"

Bunlarla beraber yine bir kısmını sizler takip ettiniz bir kısmını emniyetimiz, jandarmamız basınla paylaştı veya birlikte yaptınız, sizler de bulundunuz şok uygulamaları yaptık. Habersiz yani herhangi bir uyarı önden bilgi olmadan yapılan 542 şok uygulaması yapıldı. Bu uygulamalarda ise 26 aranan şahıs tespit ettik şok uygulamada yakalanan 26 kişi adli mercilere sevk edildi. Yine il genelinde merkezinde okullarımızda uygulamalar yaptık, hem bilgilendirme faaliyetleri yaptık hem okul çevrelerinde çalışmalar yaptık. Özellikle okul çevreleri ve okullarla ilgili aldığımız tedbirlerde şunu uyguladık; sadece okula gidip okulu ziyaret edip oradan ayrılmadık okulun çevresindeki esnafı da dolaştık okulu ve çevresini oradaki esnafa emanet ettik. Oranın en iyi güvenlik görevlisi orada yıllardır hizmet eden esnafımızdır dedik ve esnaf ziyaretine de bulunduk.

"20 CEZASI OLAN VE SOKAKTA GEZEN HÜKÜMLÜLERİ YAKALADIK"

Hakkında hüküm ve yakalama emri bulunan ama bir şekilde yakalanmamış dışarıda gezen hayatına devam eden ve suç işleme potansiyeli olan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyetti. Bu da sayın İçişleri bakanımızla yaptığımız toplantılarda sürekli gündeme gelen konulardan bir tanesi. Hem emniyetimiz hem de jandarmamız aracılığıyla operasyonlar yapıldı ve 178 kişi hakkında gözaltına alındı. Kaldı ki bunlar hakkında 20 yılın üzerinde hapis kararı olan var buna rağmen şehirde dolaşmaya devam ediyor bunlara yönelik yapılan operasyonlarda 178 kişiyi yakalanarak cezaevine teslim ettik. Göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyonlar da var. Burada önemli olan bunların organizatörüdür. Bu operasyonda da 69 düzensiz göçmen yakalandı. Bunu organize eden 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şehrimizin huzurunu bozmaya hiç kimseye fırsat vermeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz, uyuşturucu ile ilgili kaynağını kurutmaya yönelik faaliyetlerimizden bir adım geri atmayacağımızı ifade etmek istiyorum."

"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR"

Bir gazetecinin, 'bu derece yoğun operasyonların olması uluslararası ve kamuoyunda güvensizlik yaratmaz mı' sorusuna ise Baydaş şu şekilde yanıt verdi:

"Şöyle de yaklaşmamak lazım; 'efendim Türkiye güvensiz bir ülke'. Hayır güvensiz bir ülke böyle operasyon yapmaz. Türkiye güvenli bir ülkedir bu operasyonlarla daha da güvenli hale gelecek ve bu güvenirliliğini perçinleyecek. Rize de güvenli bir şehirdir bu operasyonlarla bu güvenli şehir algımızı perçinliyoruz perçinlemek için yapıyoruz. Ben karamsal bir tablo için söylemiyorum bu rakamları bu var, biz bununla mücadele ediyoruz, sokaklarımızı sağlıklı hale getiriyoruz, insanları huzurla güvenle güven duygusunun devamı için bu faaliyetimizi icra ediyoruz diyorum. Aynısını Türkiye için de söyleyebilirim. Türkiye bu manada güvenli bir ülkedir, yapılan operasyonlar o güveni perçinleyici faaliyetlerdir."