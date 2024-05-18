Rize Valisi: Kaçak Bungalovlara Yol Haritası Belirledik - Son Dakika
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Rize Valisi: Kaçak Bungalovlara Yol Haritası Belirledik

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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kaçak bungalov yapılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Baydaş, bungalov tesislerinin olması gerektiğini belirterek, bu yapıların belirli kurallara uygun olması, vergilendirilmiş ve turizm sistemine dahil olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, çevresel etkilerin kontrol edilebilir olması ve kırmızı çizgilerin belirlenmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

18.05.2024 10:03
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "kaçak bungalovlara" ilişkin açıklamalarda bulundu. Baydaş, "Şöyle bir yol haritamız var, bungalov tesislerinin olması lazım, biz bunu şu an yapan işletenlerden daha fazla istiyoruz çünkü turizm çeşitliliği ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada kırmızı çizgilerimiz var, dere yatağının içerisinde olanlar, bugün Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder yolu yol güzergahı üzerinde, yol hattı üzerinde olacak olanlar var, onları da oturup tek tek tespit edeceğiz, geri çekilmesi sınırlar dahilinde gelmesi gerekenlerle ilgili oturup tebliğlerde bulunacağız" dedi.

Dünyaca bilinen Çamlıhemşin ve Fırtına vadisinde yıllardan beri imar planı yapılmamasından dolayı kaçak yapılaşmanın her geçen gün arttığını vadide kaçak olarak 1600 bungalov yapıldığı iddia edilmişti. Rize Valiliği, Doğu Karadeniz'de tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği bungalovlarla ilgili harekete geçti.

Çoğu kaçak olarak inşa edilen ve turizm sektörü için de sorun haline gelen yapılar ile ilgili valilik koordinatörlüğünde Rize'nin Ardeşen ilçe kaymakamlığında toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrası Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ardeşen kaymakamlığı önünde basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BUNGALOV TİPİ KONAKLAMA MUTLAKA OLMALI"

Vali Selim Baydaş, şunları söyledi:

"Rize açısından en önemli meselelerinden birisi turizm. Aezonun açılışını yaptık ve turizm sezonu beklentilerimiz çok yüksek, bu beklentilerle ilgili de ciddi hazırlıklar gerçekleştiriyoruz. Burada meselelerimizden biri de konaklama meselesidir. Bu konaklamanın ruhsatlı ve kontrol edilebilir yapılarda gerçekleşmesi meselesidir. Özellikle bölgemizde son dönemde çokça bungalov ve turizm amaçlı konukların kullanılmasıyla ilgili ciddi bir yapılaşma var, ciddi bir talep var, o talebe bağlı olarak da bir arz gelişiyor. Bunun bu defa tespitini yapmayla ilgili bir süreç çalışıyoruz. Ana hedefimiz şu; mutlaka bungalov tipi konaklamanın olması lazım, turizm çeşitliliği açısından, konaklama alternatifi açısından ciddi bir ihtiyaç ve biz bu ihtiyacın giderilmesi taraftarıyız ve bu yapıların bir bildirim kurallarına rivayet edecek şekilde olması lazım, yani kimin konakladığını burada biliniyor, tespit ediliyor olması lazım. İki; vergilendirilmiş sistemin kayıtlı olması lazım. Üç; turizm işletmeciliği belgesi açısından da turizm sistemine dahil olması lazım. Dört; hususumuz denetime tabi olması lazım ve belki de bu konular içerisinde en önemlisi çevresel etkilerinin kontrol edilebilir olması lazım. Özellikle Fırtına Vadisi ağırlıklı konuşuyoruz. Bu yapılardan Fırtına Vadisine doğrudan atılan, doğrudan Fırtına Vadisine gidilen atıkların kontrolu ve bertarafı en az bu önceki saydığımız konular kadar önemli konular. Bunların her birini oturup madde madde daha evvelde konuşmuştuk ama bugün de üzerinden geçmiş olduk.

"YAPICI BİR YAKLAŞIMLA GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Şöyle bir yol haritamız var; bungalov tesislerinin olması lazım, biz bunu şu an yapan işletenlerden daha fazla istiyoruz çünkü turizm çeşitliliği ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada turist sayısı arttıkça, havalimanının kullanımı arttıkça, Rize'mize olan talep arttıkça konaklama ihtiyacıyla ilgili talepte artacak ama bunları bu asgari şartları sağlayacak şekilde olmasına biz kamu olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız, bu tesisleri işleten arkadaşlarımızda bu manada bizim attığımız bu adımda onlarda karşılık verecek. Burada kırmızı çizgilerimiz var, dere yatağının içerisinde olanlar bugün Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder yolu yol güzergahı üzerinde, yol hattı üzerinde olacak olanlar var. Onları da oturup tek tek tespit edeceğiz, geri çekilmesi sınırlar dahilinde gelmesi gerekenlerle ilgili oturup tebliğlerde bulunacağız yani yapıcı bir yaklaşımla karşımızda da bu manada bu işletmeleri gerçekleştiren vatandaşımızın yapıcı yaklaşımıyla biz bu sorunu ruhsatlandırma aşamasında da idare olarak elimizden gelen her türlü desteği ve kolaylığı sağlayarak çözebileceğimiz düşüncesindeyiz. Karşılıklı istişare ederek kamusal anlamda kırmızı çizgilerimizi belirleyerek vatandaşımızı bu legal alanda faaliyet göstermeye teşvik ederek çözeceğimize inanıyoruz."

Rize Valisi: Kaçak Bungalovlara Yol Haritası Belirledik
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize Valisi: Kaçak Bungalovlara Yol Haritası Belirledik - Son Dakika

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