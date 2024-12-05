Van'da ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Rojin Kabaiş'in (21) otopsi raporunun ardından kaldığı yurttaki eşyaları babası Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi.
Rojin'in kıyafetleri ve kişisel eşyalarının bulunduğu valizi açan acılı baba gözyaşlarını tutamadı. Nizamettin Kabaiş, kızının kıyafetlerine sarılıp ağladı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Genç kadının kaybının 18'inci gününde Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Otopsi raporunda Rojin'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Son Dakika › Yerel › Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı - Son Dakika
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