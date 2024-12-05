Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı - Son Dakika
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Yerel

Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı

Rojin Kabaiş\'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in yurttaki eşyaları, otopsi raporunun ardından babası Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi. Kızının eşyalarına sarılıp gözyaşı döken baba yürekleri dağladı.

05.12.2024 15:47  Güncelleme: 16:35
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Van'da ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Rojin Kabaiş'in (21) otopsi raporunun ardından kaldığı yurttaki eşyaları babası Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi.

ROJİN'DEN GERİYE SADECE BU EŞYALAR KALDI

Rojin'in kıyafetleri ve kişisel eşyalarının bulunduğu valizi açan acılı baba gözyaşlarını tutamadı. Nizamettin Kabaiş, kızının kıyafetlerine sarılıp ağladı.

Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Genç kadının kaybının 18'inci gününde Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Otopsi raporunda Rojin'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Galatasaray 1905:
    Allah rahmet eylesin tek başına nasıl göle girip boğup kenara geliyor akıl var mantık var iyice araştırmak lazim 0 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Allah sabır versin 0 0 Yanıtla
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