RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak - Son Dakika
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Yerel

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

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Sokak röportajlarıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni düzenleme yapacaklarını belirtti. Şahin, "Bu röportajların haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

30.04.2025 16:31
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarının toplumsal etkileri üzerine yeni çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda sokak röportajlarının haber kanallarında yayınlanmaması yönünde adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca, medya ve sosyal medya içerikleri ile ilgili yanlış bilgilendirmelerin önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

RTÜK'TEN MEDYA ZİRVESİ

RTÜK himayesinde Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi', ikinci gününde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda başladı. Medya dünyasını akademi, sivil toplum ve kamu kurumlarıyla bir araya getiren etkinliğe RTÜK Başkanı Şahin'in yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve üniversite rektörleri katıldı.

RTÜK, SOKAK RÖPORTAJLARI İLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan RTÜK Başkanı Şahin, bu zirveyle sadece bugünü değil yarını da inşa edeceklerine emin olduğunu dile getirerek, "Bu zirvenin toplumsal değerlerin öğreticisi olarak da kritik bir yeri olmaktadır ancak yanlış kullanıldığında ayrışmayı, kutuplaşmayı ve bilgi kirliliğini tetikleyebilir. Bu noktada yayıncıların, içerik üreticilerinin ve bizlerin sorumluluğu büyüktür. Sosyal medya içerikleri bilimsel bir yayıncı faaliyeti değildir. Aynı zamanda toplumsal bir niteliktir, şiddet faaliyetidir. İki günlük bu zirvemiz de faaliyetlerine ve boyutlarına yöneldiğimiz bir platform olarak bize çok değerli katkılar sağlıyor" diye konuştu.

"HABER KANALLARI VE TELEVİZYONLARDA YAYINLANMAMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Zirvede yapılan çalışmalarla aile bağlarını zayıflatan temaların arttığının tespit edildiğini ifade eden Şahin, uzmanlarca bu duruma azami önem gösterilmesinin şart olduğunu kaydetti. Şahin, "Dijital platformlara ilişkin olarak toplum temelli alanlara ihtiyaç duyulmuştur. Haber dilinin teşvik edilmesi gerektiği görülmüştür. Sokak röportajlarında bireysel görüşlerin toplum geneline mal edilmemesi gerektiği üzerinde durulmuştur. RTÜK olarak sokak röportajları hakkında bir çalışma başlattık. Bu röportajların haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konunun hem idari hem hukuksal boyutlarını ele aldığımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Bilgehan Göktürk:
    Bu yasakcı zihniyetin, sonu yaklaştıkca iyice zıvanadan çıkmaya başladılar...Çok merak ediyorum bunları sonu nasıl bitecek? 150 12 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Niye ağalar milletindeni sesini keseceksiniz. Zulfuyaremi dokunuyor. Gün gelir sizinde sesinizi keserler, başka türlü akliniza başınıza alın. Zamanı gelir güvendiğiniz dağlara kar yağar haberiniz olsun. 126 3 Yanıtla
  • Muhammet Grs:
    Halkın sesine tahammülleri yok. 118 4 Yanıtla
  • nilem2820:
    habercilikte zirve ?? konuşma 98 2 Yanıtla
  • Engin Engo:
    bence sizi konuşturmamak lazım. sokakta konuşandan zarar gelmez. sizin gibi insanlardan bu ülke osmanlıdan beri çekiyor. çekmeyede devam ediyor. 87 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Saraydan beslenler ne yaparsanız yapın, bu ülke sizden kurtulacak. Milletin ekonomik sıkıntılarının en büyük sebebi saraydan beslenen bu adamlardır. 76 1 Yanıtla
  • Muzaffer Karaahmetoglu:
    Niye rahatsız oluyorsunuz varsa suç unsuru kanunlar neyse cezasını verirsin.Herşeyi yasakla eleştirme haklıyı haksızı öğrenme bu mu Demokrasi 74 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Gülüyorum.... 70 1 Yanıtla
  • Burak üstün:
    bi o kaldıydı tam tersi keşke halkın söylediklerine kulak assanız 68 1 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    ah şu korku :) 64 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yüce Türk milletinin sesini bu tip saraydan beslenen yandaşların kesmeye gücü yetmez. Milletin iktidarı geliyor. Sizler bir eli yağda bir eli balda yaşarken millet sizler gibiler yüzünden açlık sınırının altında yaşıyor. Geceleri uykularınız kaçmaya başlamış bence. 51 1 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    sokaklarda halk gercekleri konuşuyor ama tvlerde gercekler konuşulmuyor. 48 1 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    işinize gelmiyen her şey yasak bu ülkede 45 1 Yanıtla
  • Şener Turan:
    Tarikatlara cemaatlere her şey sınırsız imtiyazlar o biçim aman halk konuşmasın bunlar soru sorani sevmezler 33 1 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Mademki sizin istediğiniz dinlenecek, trt ve size izleyenler vergi versin 21 1 Yanıtla
  • Ramazan Çiçek:
    Sicmakta yasakmi kurban 19 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    gündüz kuşagı dururken buna el atmanız çok isabetli olmuş tebrik ederim emegi geçen herkesi o sabah yayınlanan medya maymunlarına tez zamanda sizinde düşmeniz dilegiyle 10 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Gerçekleri kimse bilmeyecek yani biz istediğimiz gibi haber yayarız ohhh 4 0 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz:
    İşlerine gelmemistir 3 0 Yanıtla
  • Vedat Çelen:
    Demekki halk yavaş yavaş farkına varmaya başlamış ki yasak getiriyorlar! RTÜK bir gün sizde hesap vereceksiniz! 2 0 Yanıtla
  • Yaşar Yılmaz:
    Niye sokak doğruyu söylediği için mı konuşmak bile yasak 0 0 Yanıtla
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