RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarının toplumsal etkileri üzerine yeni çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda sokak röportajlarının haber kanallarında yayınlanmaması yönünde adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca, medya ve sosyal medya içerikleri ile ilgili yanlış bilgilendirmelerin önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

RTÜK'TEN MEDYA ZİRVESİ

RTÜK himayesinde Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi', ikinci gününde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda başladı. Medya dünyasını akademi, sivil toplum ve kamu kurumlarıyla bir araya getiren etkinliğe RTÜK Başkanı Şahin'in yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve üniversite rektörleri katıldı.

RTÜK, SOKAK RÖPORTAJLARI İLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan RTÜK Başkanı Şahin, bu zirveyle sadece bugünü değil yarını da inşa edeceklerine emin olduğunu dile getirerek, "Bu zirvenin toplumsal değerlerin öğreticisi olarak da kritik bir yeri olmaktadır ancak yanlış kullanıldığında ayrışmayı, kutuplaşmayı ve bilgi kirliliğini tetikleyebilir. Bu noktada yayıncıların, içerik üreticilerinin ve bizlerin sorumluluğu büyüktür. Sosyal medya içerikleri bilimsel bir yayıncı faaliyeti değildir. Aynı zamanda toplumsal bir niteliktir, şiddet faaliyetidir. İki günlük bu zirvemiz de faaliyetlerine ve boyutlarına yöneldiğimiz bir platform olarak bize çok değerli katkılar sağlıyor" diye konuştu.

"HABER KANALLARI VE TELEVİZYONLARDA YAYINLANMAMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Zirvede yapılan çalışmalarla aile bağlarını zayıflatan temaların arttığının tespit edildiğini ifade eden Şahin, uzmanlarca bu duruma azami önem gösterilmesinin şart olduğunu kaydetti. Şahin, "Dijital platformlara ilişkin olarak toplum temelli alanlara ihtiyaç duyulmuştur. Haber dilinin teşvik edilmesi gerektiği görülmüştür. Sokak röportajlarında bireysel görüşlerin toplum geneline mal edilmemesi gerektiği üzerinde durulmuştur. RTÜK olarak sokak röportajları hakkında bir çalışma başlattık. Bu röportajların haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konunun hem idari hem hukuksal boyutlarını ele aldığımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.