Saadet Partisi, AK Parti\'nin açıkladığı fındık fiyatlarını protesto etti

Yerel

(TRABZON) - Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanlığı, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı önünde açıklanan fındık fiyatlarını protesto etti. Yapılan açıklamada, "Bugün çuvaldan dökülen fındık olur yarın da sandık çuvallarından dökülen siz olursunuz. Bu da böyle biline" denildi.

Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı önünde açıklanan fındık fiyatlarını protesto etti. Topluluk adına açıklama yapan Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan "Açıklanan 130 TL'lik fındık fiyatı, üreticimizin emeğine değer verilmediğinin açık bir göstergesidir" dedi. Turhan, şöyle konuştu:

"Açıklanan fındık fiyatları, üreticinin beklentilerini karşılamaktan uzak olmakla birlikte bölge halkının geçim kaynaklarına ciddi bir darbe vurmaktadır. Bu durum, bizleri bir kez daha üreticinin sesine kulak verilmediği ve AKP iktidarının halktan koptuğu gerçeğiyle karşı karşıya bırakmıştır. Karadeniz Bölgemiz, dünya fındık üretiminin büyük bir kısmını karşılayarak ülkemize önemli bir kaynak sağlamıştır, sağlamaya devam edecektir. Fındık üreticilerimiz, yıllardır emek vererek, alın teri dökerek bu ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ancak, açıklanan 130 TL'lik fındık fiyatı, üreticimizin emeğine değer verilmediğinin açık bir göstergesidir. Beklenen 200-230 TL bandındaki fiyatların çok altında kalan bu rakam, üreticimizi maddi, manevi zor durumda bırakmaktadır."

"AKP iktidarı, üreticinin sesine kulak vermemekte, halktan kopuk bir yönetim anlayışı sergilemektedir"

Turhan, "iktidarı üreticinin sesine kulak vermeye ve adil fiyat politikaları uygulamaya davet ediyoruz" diyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AKP İktidarı, üreticinin sesine kulak vermemekte, halktan kopuk bir yönetim anlayışı sergilemektedir. Bu anlayış, ülkemizin ekonomik kalkınması için kritik öneme sahip olan tarım sektörüne büyük zarar vermektedir. Açıklanan fiyatlar, AKP iktidarın emekten değil, sermayeden yana olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Üreticinin emeği hiçe sayılarak, maliyetlerin çok altında bir fiyat belirlenmiştir. Bu durum, üreticimizi adeta üretimi bırakmaya davet etmektedir. Saadet Partisi olarak, iktidarı üreticinin sesine kulak vermeye ve adil fiyat politikaları uygulamaya davet ediyoruz. Üreticimizin emeğine değer verilmediği sürece bu mücadelemiz sürecektir. Şimdi hepinizin önünde bu kendinden geçmiş, halktan kopmuş anlayışı protesto için fındığımı binalarının önüne döküyorum. Bu üreticinin çığlığı, sessiz kalanın isyanıdır. Bugün çuvaldan dökülen fındık olur yarın da sandık çuvallarından dökülen siz olursunuz. Bu da böyle biline."