Saadet Partisi'nden Trump'ın Gazze Açıklamalarına Protesto - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden Trump'ın Gazze Açıklamalarına Protesto

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İzmir'de Saadet Partisi üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin boşaltılması ve Gazzelilerin başka ülkelere gönderilmesine yönelik açıklamalarını protesto etti. Konak Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Gazze'nin geleceğine sadece Gazzelilerin karar vereceği vurgulandı ve işgal politikalarına karşı durma çağrısında bulunuldu.

07.02.2025 16:07
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(İZMİR) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin boşaltılmasına ve Gazze halkının başka bölge ülkelerine gönderilmesine yönelik açıklamaları İzmir'de Saadet Partililer tarafından protesto edildi.

Konak Meydanı'nda toplanan Saadet Partililer, "Gazze boşaltılamaz, Gazze Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Gazze Gazzelilere aittir" yazılı pankart açarak basın açıklamasında bulundu. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan tarafından okunan basın açıklaması metninde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları kınanarak Gazze'nin geleceğine Gazzelilerin karar vereceği vurgulandı.

"Uluslararası mahkemeler tarafından soykırım suçu işlediği tescillenen katil Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı ziyaret ve ardından Trump'la düzenlenen basın toplantısı, kanlı planların şekil değiştirdiğini göstermiştir. Dünyayı ABD'nin oyun sahası olarak gören ABD Başkanı Trump, söz konusu toplantıda bir kez daha Gazze'nin insansızlaştırılmasına değinmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazzeliler karar verecek"

"Bu plana göre Gazzeliler Ürdün ya da Mısır'a sürgün edilecek ve ABD gerekirse Gazze'ye asker gönderecektir. Yani deniyor ki biz mücahitleri yenemedik, bütün vahşete rağmen Gazze'yi teslim alamadık, meydanda kaybettik ama masada kazanacağız. And olsun ki havadan, karadan ve denizden kuşattığınız, yok etmeye çalıştığınız, tüm suçlara rağmen zafer ilan edemediğiniz Gazze masada da size teslim olmayacaktır. Gazzeli mazlumlar bu süslü cümlelere kanmayacak, pamuklara sarıp sarmalanan demir leblebiyi yutmayacaktır. Gazze ne meydanda ne de masada işgale teslim olmayacaktır. Hadsizce yapılan bu açıklamayı kınıyoruz. Gazze'nin geleceğine şerh düşmek isteyenlere şunu bir kez daha söylüyoruz; Gazze'nin geleceğine sadece ve sadece Gazzeliler karar verecektir.

"Gazze'nin kanlı kentsel dönüşüm projelerinize ihtiyacı yok"

"Yaşanan tüm zulme, dökülen kana, verilen on binlerce cana rağmen tarihe geçecek bir mücadele ile direnen ve Gazze'yi terk etmeyen mazlumlar; okyanus ötesinden birileri istiyor diye şehit kanları ile sulanmış Gazze'yi teslim etmeyecektir. Emperyalizmin meydanda kaybeden Siyonistlere Gazze'yi altın tepside sunmak istediğinin farkındayız. Barış, özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi kavramların içini boşaltanlar şimdi de Gazze'nin içini boşaltmayı planlıyor. Milli Görüşçüler olarak 56 yıldır mücadele ettiğimiz bu azılı düşmanın niyetlerini bilecek kadar bilince ve ferasete sahibiz.Bizler tüm insani değerlerin tepetaklak edildiği, uluslararası hukukun sadece kağıtlarda cümlelerden ibaret kaldığı bu çetin şartlarda işgalin karşısında, Gazzeli mazlumların yanındayız. Saadet Partisi olarak bu duruşumuzdan asla ve kat'a taviz vermeyeceğiz. Gazze'nin kanlı kentsel dönüşüm projelerinize ihtiyacı yok."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Saadet Partisi'nden Trump'ın Gazze Açıklamalarına Protesto - Son Dakika

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