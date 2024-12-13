Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girişinin 30. Yılını Kutluyor

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Haber: Tunakan Yıldırım

(KARABÜK) - Türk kent kültürünün eşsiz örneklerinden biri olan Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilişinin 30. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; "Safranbolu UNESCO'nun gerekliliklerini yerine getirdiği için bu süreci sıkıntısız geçirdi. 30. yıl tarihe not düşeceğimiz önemli bir yıl. Bu süreci şu an UNESCO'nun geçici listesinde yer alan kentlerin de izlemesinin kıymetli olacağını düşünüyorum" dedi.

17 Aralık 1994 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girerek dünya çapında koruma altına alınan, tarihi han, hamam ve konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, bu tarihi dönüm noktasını anmak ve mirasını geleceğe taşıma kararlılığını vurgulamak amacıyla özel bir kutlama programı düzenliyor. Kutlamalar çerçevesinde konserler, sergiler, paneller, yarışmalar ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilirken, Safranbolu'nun tarihi dokusunu koruma çabalarına dikkat çekiliyor. 13- 17 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklere ataları Safranbolulu olan ünlü modacı Cemil İpekçi de katılarak 'Bir Anadolu Masalı' sergisi açacak.

Safranbolu'nun 30 yıllık süreci UNESCO'nun gerekliliklerini yerine getirdiği için sıkıntısız geçirdiğini aktaran Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1994 yılında Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi ve UNESCO'nun gerekliliklerini yerine getirdiği için bu süreci sıkıntısız geçirdi. Ben UNESCO'ya dahil ediliş sürecine kadar ve sonrasında Safranbolu'nun gelişimine katkı sağlayan, bu süreci olması gerektiği gibi yürüten tüm yöneticilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Biz de Safranbolu Belediyesi ve Kültür Müdürlüğümüz olarak Safranbolu'ya yakışır bir şekilde 30. Yıl etkinliklerini hazırladık. Basamak yıl olduğu için 30. Yıl tarihe not düşeceğimiz önemli bir yıl. Bu yılı hakkettiği gibi kutlamak anmak ve 30 yılın önemini anlatmak istiyoruz. 30 yıl elbette kolay geçmedi, bu süreçte neler yaşandı, kimlerin nasıl katkısı oldu, bütün bunları göz önüne sermek, anlatmak ve bütün bunları herkesin kavramasını istiyoruz. Bu süreci şu an UNESCO'nun geçici listesinde yer alan kentlerin de izlemesinin kıymetli olacağını düşünüyorum. Bu sürece emek veren tüm yöneticileri, akademisyenleri de programlara davet ettik. UNESCO ve kültür mirası ile ilgili herkesin katılmasını da diliyorum."

En iyi korunan ev UNESCO programlarında belli olacak

Folklor gösterileri, korolar maratonu, fotoğraf maratonu, sergiler, paneller, söyleşiler, belgesel gösterimleri ile dolu dolu bir program tablosu oluşturduklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, daha önce Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yer verdikleri en iyi restorasyon uygulama ödülü ve plaket çakım töreninin UNESCO programlarına dahil ettiklerini aktardı.

"Ünlü Modacı Cemil İpekçi atalarının topraklarında sergi açacak"

Köse, "UNESCO sürecine katkı sağlamış kişiler adına dikeceğimiz fidanlarla UNESCO 30. Yıl Hatıra Ormanı oluşturacağız. Gelecek nesiller bu ağaçların gölgesinde oturacak. Cemil İpekçi'nin "Bir Anadolu Masalı" sergisi olacak. Anadolu'dan esinlenerek yapılmış kıyafetler ve takılar tarihi bir konakta sergilenecek. Kendisine bu programa katkı sağladığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

"PTT UNESCO 30. Yıl Pulu bastı"

Köse, "PTT ile bir çalışmamız da var. UNESCO 30. Yıl pulu… Herkesin arşivinde saklayacağı özel bir koleksiyon olacak diye düşünüyorum. Titizlikle hazırladığımız UNESCO programımıza herkesi davet ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.