Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girişinin 30. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girişinin 30. Yılını Kutluyor

Geniş Video İzle

Safranbolu, 30. UNESCO Dünya Mirası kabul yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Kutlamalar 13-17 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve modacı Cemil İpekçi'nin 'Bir Anadolu Masalı' sergisi de bu etkinlikler arasında yer alacak.

13.12.2024 11:38  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Tunakan Yıldırım

(KARABÜK) - Türk kent kültürünün eşsiz örneklerinden biri olan Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilişinin 30. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; "Safranbolu UNESCO'nun gerekliliklerini yerine getirdiği için bu süreci sıkıntısız geçirdi. 30. yıl tarihe not düşeceğimiz önemli bir yıl. Bu süreci şu an UNESCO'nun geçici listesinde yer alan kentlerin de izlemesinin kıymetli olacağını düşünüyorum" dedi.

17 Aralık 1994 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girerek dünya çapında koruma altına alınan, tarihi han, hamam ve konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, bu tarihi dönüm noktasını anmak ve mirasını geleceğe taşıma kararlılığını vurgulamak amacıyla özel bir kutlama programı düzenliyor. Kutlamalar çerçevesinde konserler, sergiler, paneller, yarışmalar ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilirken, Safranbolu'nun tarihi dokusunu koruma çabalarına dikkat çekiliyor. 13- 17 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklere ataları Safranbolulu olan ünlü modacı Cemil İpekçi de katılarak 'Bir Anadolu Masalı' sergisi açacak.

Safranbolu'nun 30 yıllık süreci UNESCO'nun gerekliliklerini yerine getirdiği için sıkıntısız geçirdiğini aktaran Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1994 yılında Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi ve UNESCO'nun gerekliliklerini yerine getirdiği için bu süreci sıkıntısız geçirdi. Ben UNESCO'ya dahil ediliş sürecine kadar ve sonrasında Safranbolu'nun gelişimine katkı sağlayan, bu süreci olması gerektiği gibi yürüten tüm yöneticilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Biz de Safranbolu Belediyesi ve Kültür Müdürlüğümüz olarak Safranbolu'ya yakışır bir şekilde 30. Yıl etkinliklerini hazırladık. Basamak yıl olduğu için 30. Yıl tarihe not düşeceğimiz önemli bir yıl. Bu yılı hakkettiği gibi kutlamak anmak ve 30 yılın önemini anlatmak istiyoruz. 30 yıl elbette kolay geçmedi, bu süreçte neler yaşandı, kimlerin nasıl katkısı oldu, bütün bunları göz önüne sermek, anlatmak ve bütün bunları herkesin kavramasını istiyoruz. Bu süreci şu an UNESCO'nun geçici listesinde yer alan kentlerin de izlemesinin kıymetli olacağını düşünüyorum. Bu sürece emek veren tüm yöneticileri, akademisyenleri de programlara davet ettik. UNESCO ve kültür mirası ile ilgili herkesin katılmasını da diliyorum."

En iyi korunan ev UNESCO programlarında belli olacak

Folklor gösterileri, korolar maratonu, fotoğraf maratonu, sergiler, paneller, söyleşiler, belgesel gösterimleri ile dolu dolu bir program tablosu oluşturduklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, daha önce Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yer verdikleri en iyi restorasyon uygulama ödülü ve plaket çakım töreninin UNESCO programlarına dahil ettiklerini aktardı.

"Ünlü Modacı Cemil İpekçi atalarının topraklarında sergi açacak"

Köse, "UNESCO sürecine katkı sağlamış kişiler adına dikeceğimiz fidanlarla UNESCO 30. Yıl Hatıra Ormanı oluşturacağız. Gelecek nesiller bu ağaçların gölgesinde oturacak. Cemil İpekçi'nin "Bir Anadolu Masalı" sergisi olacak. Anadolu'dan esinlenerek yapılmış kıyafetler ve takılar tarihi bir konakta sergilenecek. Kendisine bu programa katkı sağladığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

"PTT UNESCO 30. Yıl Pulu bastı"

Köse, "PTT ile bir çalışmamız da var. UNESCO 30. Yıl pulu… Herkesin arşivinde saklayacağı özel bir koleksiyon olacak diye düşünüyorum. Titizlikle hazırladığımız UNESCO programımıza herkesi davet ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Cemil İpekçi, Safranbolu, Aralık, Unesco, Kültür, Turizm, Sanat, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girişinin 30. Yılını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Şam’daki Emevi Camii’nde cuma coşkusu Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu
11:36 Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
17:05 Muharrem İnce’ye ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ceza Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza
17:01 Leyla’nın ’Ferda’sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı Leyla'nın 'Ferda'sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı
16:51 Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti
16:43 Yıldız futbolcudan Manchester City’e olay gönderme Yıldız futbolcudan Manchester City'e olay gönderme
16:21 AK Partili Hamza Dağ’dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın AK Partili Hamza Dağ'dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın
16:21 TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
16:15 ’Savcıyı ara’ deyip polislere tehdit yağdırdı 'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı
16:07 Okan Buruk, soğuktan konuşamadı Okan Buruk, soğuktan konuşamadı
15:57 Önder’in Kamboçya Senato Başkanı’na sözleri güldürdü Önder'in Kamboçya Senato Başkanı'na sözleri güldürdü
15:54 Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 12:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girişinin 30. Yılını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.