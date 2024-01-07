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Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Kuşadası'nda yaşanan sağanak yağış nedeniyle yollar su birikintileriyle dolup göle döndü. Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan yolda suya gömülen araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri de müdahale etti.

Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
07.01.2024 - 20:23,
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Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur sularının göle çevirdiği Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Kuşadası Ticaret Odası önündeki yolda, suya gömülen araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kuşadası'nda öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Söke-Kuşadası karayolu trafiğinde aksamalar oluştu. Biriken yağmur suları Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğunda olan Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Suya gömülen araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan olumsuzluklara Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri müdahale etti. Her sağanakta aynı problemin yaşandığına dikkat çeken sürücüler, Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nü göreve çağırdı.

Kaynak: İHA
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