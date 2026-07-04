İstanbul\'a ilk proton kanser merkezi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri ile AK Parti İstanbul İl Sağlık Politikaları Başkanı Alperen Bozdağ katıldı.

Toplantıda, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda yürütülen sağlık politikaları, İstanbul'da hayata geçirilen yatırımlar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. Bakan Memişoğlu, teşkilat mensuplarına sağlık alanındaki yatırımlar, reformlar ve devam eden projelere ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.

Programda konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin temelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz hizmetkarız. Toplum adına çalışıyoruz. Niyetimizin halis olduğunu bilmenizi isterim. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz" dedi.

Koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin verileri paylaşan Memişoğlu, son bir buçuk yılda aile hekimleri tarafından 31 milyon kişinin tarandığını, 8 milyondan fazla kişide hipertansiyon, diyabet ve KOAH başta olmak üzere kronik hastalıkların erken evrede tespit edildiğini söyledi. Otizm taramalarının da programa eklendiğini belirten Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerini daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çeken Memişoğlu, 2026 yılının ilk beş ayında yaklaşık 3,5 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldığını belirtti. Mamografi taramalarının ileri teknoloji cihazlar ve yapay zeka destekli sistemlerle gerçekleştirildiğini kaydeden Memişoğlu, sağlık teknolojilerinde yerlileşme çalışmalarına da değinerek ASELSAN tarafından geliştirilen yerli mobil röntgen cihazlarının kamu hastanelerinde kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağını açıklayan Memişoğlu, merkezin özellikle çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde kullanılacağını söyledi. Planlama ve sözleşme süreçlerinin tamamlandığını belirten Memişoğlu, merkezin yakın zamanda hizmete alınacağını bildirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise İstanbul'da sağlık başta olmak üzere kamu yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a verdiği önemin yatırımlara yansıdığını söyledi. Özdemir, İstanbul'da devam eden sağlık yatırımlarını ve planlanan projeleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek yatırımların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca İstanbul'da devam eden ve planlanan sağlık yatırımları, şehir hastaneleri, aile sağlığı hizmetleri, koruyucu sağlık politikaları ile sağlık alanındaki kamu yatırımlarının yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla gerçekleştirilen istişarelerde, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda İstanbul'da hayata geçirilen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Program, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik istişarelerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - İSTANBUL