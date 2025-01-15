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Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İçin İş Birliği

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İçin İş Birliği

Atatürk Üniversitesi'nde 'Üreten Sağlık Modeli' tanıtımı ve protokol imza töreni yapıldı.

15.01.2025 16:41
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sağlık teknolojileri ve sağlık bilimleri alanında yenilikçi yaklaşımları ve üretkenliği teşvik etmek amacıyla "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında düzenlenen "Üreten Sağlık Modeli" tanıtım toplantısı ve "Fikirden Ürüne Üreten Sağlık İş Birlikleri Protokol" törenine katıldı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ile birlikte, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe, İstanbul, Ankara, Ege, Dokuz Eylül ve Erciyes Üniversitesi Rektörleri yer aldı.

Toplantıda ilk olarak katılımcılara "Üreten Sağlık Modeli" temalı sunumunu gerçekleştiren TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, sağlık inovasyonuna katkı sağlayacak kamu, özel üniversite ve tüm paydaşların yanlarında olduğunu belirterek, fikri olan herkese fikirden ürüne giden yolda gerekli desteğin verileceğini vurguladı.

Programda, 2002 yılından bu yana sağlık sektöründe önemli değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıkta Dönüşüm Programının sektöre olan etkilerine dikkat çekti.

"Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programıyla, Fikirden Ürüne Giden Bir Ekosistem Oluşturuyoruz"

Bakan Memişoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programını hayata geçirme kararı aldık. Bu yeni dönemin temel başlıklarından biri olan Üreten Sağlık Modelini TÜSEB üzerinden vizyonumuzla buluşturarak, fikirden ürüne giden bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu ekosistemin, Milli Sağlık Teknolojisi hamlesinin taşıyıcısı olmasını hedefliyoruz. Bu adımı atarken Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne ve tecrübesine, akademisyenlerimizin birikimine, sanayicilerimizin üretim kapasitesine ve girişimciliğine, devletimizin ve bakanlığımızın teşvik edici rolüne sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

"Amacımız; Ülkemizin Sağlık Sektöründeki Dışa Bağımlılığını En Aza İndirmektir"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, Türkiye'nin zorlu zamanlarda dahi sağlık alanında uluslararası topluma sağlık hizmetleri sunmaya devam eden bir ülke olduğunu belirtti. Pandemi ve deprem gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında, sağlık sisteminin gücünü bir kez daha deneyimlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, bu başarının tüm sağlık çalışanları, bilim insanları ve ülkenin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin bir sonucu olduğunu dile getirdi. Ayrıca, sağlık alanındaki Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerini artırarak, yenilikçi fikirlerin ticari ürünlere dönüşmesini desteklemeyi öncelikler arasında bulundurduklarını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İçin İş Birliği - Son Dakika

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