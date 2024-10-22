SAHA EXPO'da Görgün'ün Önemli Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

SAHA EXPO'da Görgün'ün Önemli Görüşmeleri

SAHA EXPO\'da Görgün\'ün Önemli Görüşmeleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA EXPO'da çeşitli ülkelerin heyetleriyle görüştü.

22.10.2024 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı-SAHA EXPO çerçevesinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi "SAHA İstanbul" tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO başladı. Fuara 120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyet katılım sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün fuarda bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görgün ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Qurbanov, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Namig Islamzade görüştü. Daha sonra Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmat Mirzayev, Romanya Ekonomi Bakanı Stefan-Radu Oprea, Romanya Milli Savunma Bakanı Angel Tilvar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi.

Görüşmelere devam eden Görgün, Savunma Bakanı Mohammed bin Mubarek Fadel AL-Mazrouei, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vugar Mustafayev, Umman Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Mohammed Nasser Ali Al-Zaabi, Romanya Milli Savunma Bakanı Angel Tilvar ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi.

Ayrıca Görgün, SAHA EXPO çerçevesinde BAE Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı H.E. Fadhel Al Mazrouei ile birlikte Aselsan ve BAE arasında gerçekleşen B-250 Uçaklarına Yönelik Simülatör Alımı Satış Ön Sözleşmesi, B-250 Uçaklarına Yönelik Kokpit Aviyonik Çözümüne Yönelik İmza Töreni'ne ve Havelsan ve BAE arasında gerçekleşen B-250 Uçaklarına Yönelik Simülatör Alımı Satış Ön Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Haluk Görgün, Teknoloji, Havacılık, istanbul, Politika, Ekonomi, Yerel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yerel SAHA EXPO'da Görgün'ün Önemli Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 04:03:30. #1.12#
SON DAKİKA: SAHA EXPO'da Görgün'ün Önemli Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.