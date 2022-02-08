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Şahinbey Belediyesi'nden teşvik kampanyası! Sigarayı bırakan personele aylık 500 TL ödüyor - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'nden teşvik kampanyası! Sigarayı bırakan personele aylık 500 TL ödüyor

08.02.2022 17:40
Şahinbey Belediyesi'nden teşvik kampanyası! Sigarayı bırakan personele aylık 500 TL ödüyor

Şahinbey Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek üç yıl önce personeli için başlattığı sigarayı bırak maaşına teşvik primi eklet kampanyasını artırarak devam ettiriyor. Belediye, sigarayı bırakan personele aylık 500 TL ekstra ödeme yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta sigara içilmemesi için göstermiş olduğu gayrete destek veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sigarayı bırakan ve içmeyen personele her ay 500 TL destek ödemesi yapıyor.

"SİGARA SAĞLIĞIMIZ İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sigaranın bırakılmasına yönelik tüm çalışmaları desteklediğini belirterek, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü. Bu günde sigarayı bırakan ve sigara içmeyen tüm vatandaşlarımızı yürekten kutluyorum. Vatandaşlarımızın sigarayı bırakması, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ve devletimizin kanunlarda yapmış olduğu düzenlemeleri yürekten destekliyorum. Sigara bağımlılığı başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalıkların ana sebebi dünyada birçok sigara bağımlısı insan var. Her yıl tütün ve sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı 8 milyon insan hayatını kaybediyor. Biz vatandaşlarımızı ve mesai arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Kimsenin sigara içmesini istemiyoruz. Özellikle personelimizin sigara içmemesini teşvik etmek amacıyla 3 yıldan bu yana her ay sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personellerimize ek ödeme yapıyoruz. Bu yıl bu ödememizi net 500 TL'ye çıkardık. Her ay sigara içmeyen personelimize 500 TL net ödeme yapıyoruz. Bu vesile ile bir kez daha 9 Şubat Dünya sigarayı bırakma gününde tüm vatandaşlarımızı daha sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmaya davet ediyorum" dedi.

"HEM SAĞLIK HEM DE MADDİ ANLAMDA RAHATLATAN TEŞVİK"

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Adem Doğan, "Sigara içtiğim dönemlerde hem maddi hem de sağlık anlamında sıkıntılar çekiyordum. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sigarayı bırakmamız için teşvik veriyor. Bu da beni olumlu yönde etkiledi. Sigarayı bırakarak maddi anlamda rahatlarken sağlık anlamında da rahatladım. Başkanımız sağ olsun bu yılda verilen teşvik ücretini artırarak 500 TL'ye çıkarttı. Allah başkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

"45 YILDIR SİGARA İÇİYORDUM"

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri personellerinden İsmail Uzun, "Yaklaşık 45 yıldır sigara içiyordum. Başkanımızın teşvik primi sayesinde sigarayı bıraktım. Sigara beni hem maddi hem de manevi açıdan çok yoruyordu. Sigarayı bıraktığımdan bu yana sağlığımda da önemli gelişmeler olduğunu fark ettim ve vücudumda rahatlamaya başladı. Şimdi sigaraya verdiğim para cebime kalırken üzerine de teşvik primi alıyorum" ifadelerine yer verdi.

"38 YIL İÇTİĞİM SİGARAYI BIRAKTIM"

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri personellerinden Abdullah Durmaz, "İki buçuk yıldır, 38 yıl içtiğim sigarayı bıraktım. Sigarayı bırakmamda Başkanımızın vermiş olduğu teşvikin büyük etkisi var. Başkanımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

VATANDAŞLAR DA PROJEDEN MEMNUN

Şahinbey Belediyesi personeline sigara bıraktıran teşvik ile ilgili olarak vatandaşlar ise, "Önemli bir proje. Sadece çalışan personelin değil vatandaş olarak bizlerinde sigarayı bırakması gerekiyor. Sigara hem sağlığımıza hem de cebimize zarar veriyor. Sigarayı bırakan kişi sigara içilerek oluşabilecek hastalığın da önüne geçip hastane masraflarından da kurtulup devlete de katkı sağlanmış oluyor. Kendisi bizim gönlümüzün Başkanı yaptığı bu projeyi takdirle karşılıyoruz Şahinbey Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

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cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Şahinbey, Sigara, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden teşvik kampanyası! Sigarayı bırakan personele aylık 500 TL ödüyor - Son Dakika


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