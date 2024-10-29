Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Sakarya\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü Sakarya'da jandarma gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde jandarma komando birliğinin yaptığı gösteri göğüs kabarttı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her ilde olduğu gibi Sakarya'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 101. yılı çerçevesinde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde tören düzenlendi. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kortej yürüyüşü sırasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğince yapılan gösteri izleyenlerin adeta göğsünü kabarttı. İlgiyle izlenen gösteri sonrasında kutlamalar, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekiplerinin kortej geçişiyle sona erdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Doğan, "Bugün; binlerce yıllık geçmişimizle tarihe yön veren bir ruhun temsilcileri olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz milletimiz ile birlikte kurduğu Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü Sakarya'mızda kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Temellerinde bu büyük milletinin onurlu duruşu, vatan sevgisi, egemenlik iradesi yatan Cumhuriyetimiz, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün zorluklara rağmen zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinin en önemli eseridir. Bu eser milletine güvenen, geleceğe özgüvenle bakan bir neslin, bugünkü nesillere de en güzel armağanıdır. 28 Ekim 1923 akşamı arkadaşlarına; 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' diyerek kararlı bir duruş sergileyen Mustafa Kemal Atatürk, ertesi gün 29 Ekim 1923 tarihinde, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir' sözleriyle millet iradesini her şeyin üzerinde tutan bir sistemi halkına miras bırakmıştır. Bu anlayış ve düşünceler, bugün de değişmez bir temel olarak bizler için yol göstericidir. Bizler de kahramanlarımızın emaneti olan bu aziz vatan toprağını ve şanlı bayrağımızı daima korumaya ve geleceği inşa edecek nesillere Cumhuriyetimizin değerlerini ve Atatürk'ün ideallerini aktarmaya ve bu mirası korumaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Rahmi Doğan, Politika, Jandarma, sakarya, Kültür, Yerel, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:45:52. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.