Sakarya\'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 361 bin 782\'ye ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 361 bin 782'e ulaştı.

TÜİK 2024 Yılı Şubat Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan istatistiklere göre, Sakarya'da Şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 361 bin 782 oldu. Sakarya'da ki taşıtların; 180 bin 575 otomobil, 6 bin 231 minibüs, 3 bin 34 otobüs, 56 bin 318 kamyonet, 12 bin 173 kamyon, 55 bin 785 motosiklet, 46 bin 422 traktör ve bin 244'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Şubat ayı sonu itibari ile Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam 29 milyon 142 bin 942 taşıtın olduğu bildirildi. Açıklanan verilere göre; trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52.9'unu otomobil, yüzde 17.9'unu motosiklet, yüzde 15.6'sını kamyonet, yüzde 7 buçuğunu traktör, yüzde 3.3'ünü kamyon, yüzde 1.8'ini minibüs, yüzde 0.7'sini otobüs ve yüzde 0.3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - SAKARYA