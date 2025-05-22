Sakarya'da Yabancı Öğrencilerle Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika
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Sakarya'da Yabancı Öğrencilerle Afet Bilinci Eğitimi

Sakarya\'da Yabancı Öğrencilerle Afet Bilinci Eğitimi
22.05.2025 13:27  Güncelleme: 13:29
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Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşen 'Yarına Hazır' projesi kapsamında Sakarya'ya gelen 35 yabancı öğrenci, şehrin afet geçmişi ve hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Yarına Hazır: Gençleri Afet Önleme Becerileriyle Donatmak" projesiyle Sakarya'ya gelen 35 yabancı öğrenci, Büyükşehir Belediyesi rehberliğinde Sakarya'nın afet geçmişini, afetlere karşı atılan adımları öğrendi ve Başkan Yusuf Alemdar'ın kararlılıkla yürüttüğü "Dirençli, Sosyal ve Yeşil Şehir" vizyonunu tanıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, AFAD'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'Yarına Hazır: Gençleri Afet Önleme Becerileriyle Donatmak" adlı projesi kapsamında Sakarya'ya gelen 35 yabancı öğrenciyi misafir etti. Estonya, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan'dan gelen 35 kişilik yabancı öğrenci heyetine Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın ortaya koyduğu ve kararlılıkla yürütülen 'Dirençli, Sosyal ve Yeşil Şehir' vizyonunun tanıtıldığı buluşmada, yabancı heyete Sakarya'nın deprem ve afet geçmişi tanıtılarak, afetlere karşı hazırlık çerçevesinde atılan adımlar bir bir paylaşıldı. Sakarya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin de tanıtıldığı buluşmada Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, "Başkanımız Yusuf Alemdar'ın her fırsatta altını çizdiği Dirençli, Sosyal ve Yeşil Şehir vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu vizyonun kalbinde ise, doğaya saygı, afetlere karşı hazırlık ve toplumla iç içe bir yönetim anlayışı yer alıyor. Şehrimiz sadece doğal güzellikleriyle özel bir şehir ancak aynı zamanda taşıdığı risklerde var. Deprem, sel, taşkın, şiddetli yağışlar, sıcak hava dalgaları gibi birçok doğal afet riskiyle karşı karşıya olan bir şehir olarak, afetlere karşı hazırlıklı olmak bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu nedenle bu projenin içeriği, hedefleri ve gençlere kazandırmayı amaçladığı farkındalık bizim için çok kıymetlidir" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Yabancı Öğrencilerle Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika

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