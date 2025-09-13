Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. Yılı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Sakarya Meydan Muharebesi'nde alınan zaferlerin 104. yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy yayınladığı mesajda, "104 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nde milletimiz, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır!" şiarıyla destan yazdı. O gün verilen mücadele, bugün bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün teminatı oldu. Milletimizin iradesiyle kazanılan bu zaferi kutluyor,başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR