Salda Gölü Koruma Derneği, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasını talep ediyor - Son Dakika
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Salda Gölü Koruma Derneği, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasını talep ediyor

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Salda Gölü Koruma Derneği, Salda Gölü ve Doğanbaba Köyü Yolu ile ilgili açıklama yaparak, Salda Gölü'nün tamamen korunmasını ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasını talep etti. Dernek, asfalt yol çalışmalarının doğaya zarar vermeyecek bir malzeme ile yapılmasını istedi.

24.06.2024 11:26
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(BURDUR)- Salda Gölü Koruma Derneği, Salda Gölü ve Doğanbaba Köyü Yolu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Salda Gölü ve çevresinin tamamen korunmasını istiyoruz. Salda Gölü, bilim insanları için bir laboratuvar olmalıdır. Salda Gölü'nün daha iyi korunması için UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasını talep ediyoruz. Salda Gölü'nde suya girilmemeli ve beyaz kumullarına çıplak ayakla bile basılmamalıdır" denildi.

Salda Gölü Koruma Derneği, Salda Gölü ve Doğanbaba Köyü Yolu ile ilgili açıklama yaptı. Dernek açıklamasında, Salda Gölü'nün daha iyi korunması için UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasını talep ederken asfalt yol çalışması ile ilgili de doğaya zarar vermeyecek bir malzeme varsa yolların o malzeme ile kaplanılmasını istediklerini ifade etti.

"Salda, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmalı"

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bizler, Salda Gölü Koruma Derneği olarak, bilim insanlarının belirttiği gibi Salda Gölü ve çevresinin tamamen korunmasını istiyoruz. Derneğimizin kuruluş amacı da budur. Salda Gölü kullanılmamalı, yalnızca fotoğraf çekmek ve uzaktan seyretmek suretiyle yararlanılmalıdır. Salda Gölü, bilim insanları için bir laboratuvar olmalıdır. Salda Gölü'nün daha iyi korunması için UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasını talep ediyoruz. Salda Gölü'nde suya girilmemeli ve beyaz kumullarına çıplak ayakla bile basılmamalıdır. Salda Gölü çevresindeki yapılaşma durdurulmalı, Millet Bahçesi projesi iptal edilmeli ve önceki yapılaşmalar kaldırılmalıdır.

"Doğaya zarar vermeyecek bir malzeme ile bu yollar kaplansın"

Doğanbaba Köyü'nün tarihçesinde köyün kuruluşunun Selçuklulara kadar uzandığı anlatılmaktadır. Köyün kuruluşundan itibaren bu köyün diğer yerleşim yerleri ile bağlantı yolları olmuştur. Bu yollardan biri de Doğanbaba- Kayadibi köy yoludur. Bu yol başlangıçta bir patikaydı. Zamanla ihtiyaca göre at arabası yolu, şose ve 1970'li, 1980'li yıllarda asfalt yol haline geldi. Kayadibi taşı dediğimiz bölgede magnezit tortullarının bulunduğu ve buraların daha önceden kırılıp zarar verildiği bilinmektedir. Bu yol bozulmuş, yarısı yeniden asfaltla kaplanmış "paylaşımlı bisiklet yolu" denilerek tekrar kullanıma açılmıştır. Asfaltla kaplanma işi bir yıldan fazla süre önce yapılmıştır. Şimdi ise bu durum, yeni yapılmış gibi bazı kişiler tarafından haber ajanslarına servis edilmiştir. Bu durum, Salda Gölü'nün korunmasında esas mücadeleyi veren Salda Gölü Koruma Derneği'ne sorulmadan gazete ve sosyal medyada paylaşılmıştır. Salda Gölü Koruma Derneği olarak, bizi aramaları üzerine gerçek durumu ilgili haber ajansına ve gazetelere anlattık. Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması gerektiğini ve yakın yollarda asfalt yerine daha çevreci, doğa dostu malzemelerle kaplama yapılmasını savunuyoruz. Bu konuda yeterince bilgili değiliz. Bilim insanlarının ve ilgili uzmanların araştırma yapmasını istiyoruz. Eğer doğaya zarar vermeyecek bir malzeme varsa bu yollar o malzeme ile kaplansın. Salda Gölü Koruma Derneği olarak, beyaz kumlara çıplak ayakla bile basılmaması gerektiğini vurguluyoruz ve kontrollü kullanım yerine tam korunmasını istiyoruz."

Salda Gölü Koruma Derneği, UNESCO Dünya Miras Listesi\'ne alınmasını talep ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Salda Gölü Koruma Derneği, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasını talep ediyor - Son Dakika

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