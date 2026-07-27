Yozgat’ta “Sağlık Bilimleri Açısından Salep” sempozyumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat’ta “Sağlık Bilimleri Açısından Salep” sempozyumu

Yozgat’ta “Sağlık Bilimleri Açısından Salep” sempozyumu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen 'Sağlık Bilimleri Açısından Salep' sempozyumunda, salep bitkisinin tıbbi potansiyeli, tescil çalışmaları ve nesli tehlikedeki türler için yürütülen AR-GE faaliyetleri ele alındı. Akdağmadeni Belediyesi, salebin coğrafi işaret ve patentini aldıklarını, dondurma üretim tesisini kurduklarını açıkladı. Tarım Bakanlığı yetkilisi, 180 türde tarımsal AR-GE yapıldığını, dünyada ilk kez klonal seleksiyonla iki salep çeşidinin tescil edildiğini belirtti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Suat Yılmaz, "Nesli tehlikede olan bütün türlerde, aşağı yukarı 180 türde tarımsal AR-GE ve 100 türde de ıslah çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Akdağmadeni Belediyesi tarafından "Sağlık Bilimleri Açısından Salep" konulu sempozyum düzenlendi.

Sempozyum Başkanı Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, açılış konuşmasında, salep bitkisinin birçok alanda fayda sağladığına dikkati çekti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Hıdır da salebin sadece geleneksel mutfağın iç ısıtan lezzetli bir içeceği ya da dondurmaya eşsiz kıvam veren bir gıda bileşeni olmadığını belirtti.

Hıdır, "Salep, Anadolu topraklarında yüzyıllardır şifa niyetinde kullanılan medeniyetimizin köklü tıp hafızasına yer edilmiş çok değerli bir tıbbi bitkidir. Ancak bugün bilimin geldiği noktada biz hekimler ve bilim insanları bu kadim mirasa çok daha geniş ve modern bir vizyonla yaklaşmak zorundayız. İşte tam bu amaçla gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuzun programına baktığımızda salebin sadece tarımsal ve endüstriyel boyutunu değil, sağlık bilimleri alanındaki muazzam potansiyelini de masaya yatıracağımızı görüyoruz" diye konuştu.

"BİZ MARKA TESCİLİMİZİ VE PATENTİMİZİ ALMIŞ OLDUK"

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçedeki ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen Türkiye'nin en kaliteli salebinin tescilini aldıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"2021 yılında çok şükür biz coğrafi işaretimizi ve tescil belgemizi kırmızı çerçeve olarak, yani menşei olarak salebimizin patentini almış bulunuyoruz. Arşiv kayıtlarını incelerken bir gördük ki 1700'lü yılların sonu, 1800'lü yıllar Yozgat'ta altın karşılığı ticaret yapılan iki ürün buğday ve salep. Kuruma sunduk ve akabinde zaten kurumdaki hocalarımız, bilim insanlarımız araştırmalarını yaptılar. Biz marka tescilimizi ve patentimizi almış olduk. Akabinde Akdağmadeni'nde salebin öğütmesi ve paketlenmesi ile ilgili tesisimizi kurduk. Şu an yine son gelinen noktada Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte özellikle Maraş dondurması aromasını veren Akdağmadeni salebinden dondurmamızı da kendimiz yapalım dedik, makine ekipmanımızı aldık. Yakın zamanda da kurulumunu yapıp dondurma üretimine de başlamış olacağız."

"NESLİ TEHLİKEDE OLAN 180 TÜRDE TARIMSAL AR-GE YAPIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Suat Yılmaz, saleple ilgili AR-GE çalışması yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Nesli tehlikede olan bütün türlerde, aşağı yukarı 180 türde tarımsal AR-GE ve 100 türde de ıslah çalışmaları yapıyoruz. Salep, bakanlığımız politikalarından 2006 yılında kültüre alma ve ıslaha gitme yönünden programlanmış ve bu görev Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığımızın uhdesinde bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler çalışma biriminde 11 enstitümüzün yürütmüş olduğu toplam 70 proje ile devam etmektedir. Bu türlerin içerisinde en önemli, kritik olan Türk salebidir. Çünkü biz kanunla toplanmasını yasak ettiğimiz bir türün elbetteki kültüre alınıp kontrollü bir şekilde üretilip sektörün ihtiyacını karşılamak zorundayız. 2006 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitümüze bu görev verildi ve 20 yıl sonra, 2026 yılında ilk defa klonal seleksiyonla karasal alanda yumrusuyla yetiştiriciliği yapılan, kültüre alınan iki çeşidimiz tescil edildi ve bu dünyada bir ilk."

"450 DEKARLIK BİR ALANDA 250 TON SALEP BİTKİSİ ÜRETİYORUZ"

Yılmaz, salepte bir türün ıslah edilmesi için 20 yıl çalışıldığını belirterek, "Doğadaki türlerin kültüre alınıp kontrollü bir şekilde üretimi yapılıp ve nihai ürünler elde edebilmek için sektöre kazandırılması gerekiyordu. Biz 450 dekarlık bir alanda 250 ton salep bitkisi üretiyoruz. Yani orkide üretiyoruz. Bu tabii yeterli değil. Bizler enstitülerimize vermiş olduğumuz görevlerde diğer türlerde de çalışılsın. Özellikle Akdağmadeni salebinin kültüre alınması çalışmaları yine 10 yıl önceden başlamış" dedi.

Kaynak: ANKA

Akdağmadeni, Ekonomi, Sağlık, Yozgat, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat’ta “Sağlık Bilimleri Açısından Salep” sempozyumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar
Çorum’da köylülerden yeni kavşak isyanı: Her gün ölüm korkusu yaşıyoruz Çorum'da köylülerden yeni kavşak isyanı: Her gün ölüm korkusu yaşıyoruz
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı
8 aylık hamile kadın öldürüldü, karnındaki bebek kayıp 8 aylık hamile kadın öldürüldü, karnındaki bebek kayıp
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi

14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
14:15
Kahreden görüntü Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yan yana defnedildi
Kahreden görüntü! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yan yana defnedildi
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 15:11:20. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat’ta “Sağlık Bilimleri Açısından Salep” sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.