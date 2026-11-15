Salihli'de çöpe atılan 32 bin lirayı Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri buldu - Son Dakika
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Salihli'de çöpe atılan 32 bin lirayı Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri buldu

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Salihli\'de çöpe atılan 32 bin lirayı Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri buldu
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Salihli\'de çöpe atılan 32 bin lirayı Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri buldu
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir vatandaşın elbiseleriyle yanlışlıkla çöpe attığı 32 bin lira, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin atık taşıma sürecini takip etmesiyle bulundu. Tesiste yapılan incelemenin ardından para sahibine eksiksiz teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir vatandaşın elbiseleriyle birlikte yanlışlıkla çöpe attığı parası, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundu. Atık taşıma sürecinin adım adım takip edilmesi ve Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde yürütülen detaylı inceleme sonucunda bulunan para, sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

Olay, Salihli'de yaşayan Şazıl Tekin'in elbiselerini koyduğu poşetin içerisinde bulunan parasını da farkında olmadan çöpe atmasıyla yaşandı. Durumu sonradan fark eden Tekin, ilk olarak Salihli Belediyesi'ne başvurarak çöpleri toplayan aracın plakasını öğrendi. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Başvurunun ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, atıkların taşınma sürecini takip ederek ilgili araçları tespit etti. Salihli'den yola çıkan atık taşıma tırının Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne ulaşmasıyla birlikte araç plakası üzerinden takip gerçekleştirildi. Atıklar, inceleme yapılabilmesi için diğer atıklardan ayrı bir alana boşaltıldı. Belediye personelinin dikkatli ve titiz çalışması sonucunda poşet içerisinde bulunan 32 bin lira tespit edildi. Bulunan para, gerekli kontrollerin ardından sahibi Şazıl Tekin'e teslim edildi.

Atıklar adım adım takip edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve Atık İkmal Şube Müdürü Birçe Türk, ihbarın kendilerine ulaşmasının ardından hızlıca harekete geçtiklerini belirtti. Süreci anlatan Türk, "Sabah saatlerinde Salihli ilçemizden Şazıl Bey bizlere ulaştı. Akşam saatlerinde elbiselerini ve bir miktar parasını yanlışlıkla çöpe attığını söyledi. Öncelikle ilçe belediyesinden çöpleri hangi aracın topladığını öğrendik. Ardından Büyükşehir Belediyemize ait araçlardan hangisinin atıkları aktardığını tespit ettik. Salihli'den yola çıkan tırımız Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisimize ulaştığında, araç plakası üzerinden gerekli takibi yaptık ve atıkları ayrı bir alana boşalttık. Personelimizin araştırma ve incelemeleri sonucunda Şazıl Bey'in kaybettiği 32 bin lirayı bulduk ve kendisine teslim ettik" dedi.

"Allah herkesten razı olsun"

Parasına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Şazıl Tekin, süreç boyunca kendisine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti. Yaşadıklarını anlatan Tekin, "Elbiselerimi evde bir poşetin içerisine koymuştum. Kızım da çöpleri toplarken bu poşeti görüyor ve farkında olmadan elbiselerimin içerisinde bulunan parayı da çöpe atıyor. Durumu fark edince Salihli Belediyesi'ne gittim. Çöpleri alan aracın hangisi olduğunu öğrendik ve plakasını aldık. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesine ulaşıp durumu anlattık. Yapılan araştırma sonucunda paramız bulundu. Allah herkesten razı olsun. Hem Salihli Belediyesi'ne hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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