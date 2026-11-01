Şam\'da 15 yıllık sessizlik sona erdi! Mimar Sinan\'ın eseri yeniden açıldı

Şam'da 15 yıl boyunca ibadete kapalı kalan Süleymaniye Külliyesi, restorasyonun tamamlanmasıyla kapılarını yeniden açtı. Mimar Sinan'ın tarihi eserinde ilk öğle namazı kılınırken, açılışa Türkiye'den de katılım oldu.

MİMAR SİNAN'IN 467 YILLIK ESERİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, ülkenin tarihi ve kültürel mirasını da derinden etkiledi. Çatışmalar sırasında çok sayıda tarihi yapı zarar görürken, bazı eserlerin restorasyonu yıllarca tamamlanamadı. Bu yapılardan biri de Şam'daki Süleymaniye Külliyesi oldu. Savaş nedeniyle sekteye uğrayan onarım çalışmaları, çatışmaların sona ermesinin ardından tamamlandı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1554-1559 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edilen külliye, Osmanlı mimarisinin Şam'daki önemli eserleri arasında yer alıyor.

15 YIL SONRA İLK EZAN SESİ YÜKSELDİ

Yaklaşık 15 yıllık aranın ardından yeniden ibadete açılan Süleymaniye Camii'nde ilk öğle namazı kılındı. Uzun süredir ibadet yapılamayan tarihi camide yeniden ezan seslerinin yükselmesi, açılışa katılanlar için anlamlı bir ana dönüştü. Restorasyon kapsamında külliyenin çevresi, bahçesi ve medreselerinde de düzenlemeler yapıldı. Böylece tarihi yapı, yalnızca ibadet alanıyla değil, çevresindeki mimari unsurlarla da yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

CAMİ İMAMINDAN TARİHİ AÇILIŞA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cami İmamı Abdülrauf eş-Şeyh Necip, ilk öğle namazının ardından yaptığı açıklamada külliyenin Suriyeliler açısından taşıdığı tarihi önemi anlattı. Necip, "Burası Suriyelilerin öteden beri Harem-i Şerif'e açılan kapısı, hac kervanlarının durağıydı. 15 yıllık kesintinin ardından kıldığımız bu ilk öğle namazına halkın gösterdiği büyük ilgi bizleri son derece mutlu etti" dedi.

İSTANBUL'DAN ŞAM'A GİTTİ, TARİHİ ANA TANIKLIK ETTİ

Açılışa katılmak için İstanbul Üsküdar'dan Şam'a giden Ahmet Muhsin Yurtsever de restorasyon çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yurtsever, tarihi caminin İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Camii'ne benzediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Önemli bir günde, tarihi bir günde Şam'dayız. 15 yıl aradan sonra Mimar Sinan'ın önemli bir eseri olan Şam Süleymaniye Camii'nin açılışı oldu. Biz de burada bulunduk. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş, güzel bir restorasyon olmuş. Mimar Sinan'ın eseri İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Camii'ne benziyor. Bahçe düzenlemesi, etrafındaki medreselerin restorasyonu, hepsi çok güzel olmuş. Çok memnun olduk. Burayla ilgili sorumlu olan bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Yine Türkiye'den de buraya ziyarete geliyorlar. Çok güzel bir gün. Memnunuz burada bulunmaktan. 15 yıl aradan sonra ezanla tekrar ibadetle kavuştu Süleymaniye Camii. Biz de bu güzel günde burada bulunduk."