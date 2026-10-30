Samsun Atakum\'da emekli öğretmen 200 meyve çeşidi yetiştirdi, pomelodan da ürün aldı

Samsun'da yaşayan emekli öğretmen, yurt dışında çalıştığı dönemde Türkiye'ye getirdiği meyve çekirdeklerinden 200 farklı meyve çeşidi yetiştirmeyi başardı. Son olarak ağaç kavununa benzeyen pomelo meyvesini de yetiştirerek ürün almayı başaran emekli öğretmen, Karadeniz ikliminin pomelo üretimine uygun olduğunu belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin büyük bir kısmını yurt dışında görev yaparak geçiren 82 yaşındaki Hakkı Albayrak, memlekete her döndüğünde gittiği ülkenin meyve çekirdeklerini de yanında getirdi. Onlarca ülkeden 250 çeşit subtropikal ve o yöreye has meyve çekirdeğini Samsun'daki evinin bahçesine eken Albayrak, bu meyve ve sebzelerden 200 çeşidini yetiştirmeyi başardı. Atakum ilçesindeki evinde Meksika muzu (pawpaw), Çin fasulyesi, tamarillo (ağaç domatesi), avokado, pepino, goji berry, Frenk üzümü, Japon elması, Kaliforniya fındığı, ejder meyvesi, çarkıfelek meyvesi, aronya, kaymak ağacı (feijoa), kiwano, altın çilek, kudret narı, çayote, kamkat, stevia, cucamelon ve siyah patates gibi ürünleri üretip satan Albayrak, son olarak görüntüsüyle ağaç kavununu andıran Güneydoğu Asya'ya özgü pomeloyu ve Türkiye'de pek olmayan siyah hurmadan meyve almayı başardı.

"Pomelo 4 yılda meyve verdi, siyah hurma üretmeye de başladım"

Bu yaşına kadar 50 farklı ülkeden getirdiği sebze ve meyveleri evinin bahçesinde üretmeyi başardığını dile getiren Hakkı Albayrak, "Bu sene meyve çok oldu. Avokado, hurma ve güz yemişi hasada geldi. Meyveler çok olduğundan sebzelere yer kalmadı. Karadeniz'e yeni getirilen pomelo (ağaç kavunu) ve siyah hurma üretmeye de başladım. Bu ürünlerin fideleri oldukça pahalı. Bu bölgeye uyum sağladılar ve 4 yaşında meyve vermeye başladılar" dedi.

"Güz salatalığı da yetiştirdim, en küçük meyvesi yarım kilo geliyor"

Akdeniz'in ada ülkelerinde oldukça meşhur olan, her yöreye göre adı farklı bilinen güz salatalığından da verim aldığını belirten Albayrak, "Güz salatalığı da üretiyorum. Çok yönlü bir ürün. Hasada kar yağana kadar devam ediyor. Asma şeklinde büyüyor. Hiçbir yan etkisi olmayan bir meyvedir. Salata, cacık, kızartma ve yemek olarak tüketiliyor. Bu meyve internette Kıbrıs kabağı, dikenli salatalık, Rodos kabağı ve Girit kabağı gibi isimlerle adlandırılıyor. Bunların hiçbiri meyvenin özelliğini veren bir isim değil. Biz o nedenle güz salatalığı dedik. Çünkü meyve güz zamanı oluyor ve salatalığın kullanıldığı her yerde kullanılıyor. Çok geniş bir yer ister. Üzümden daha çok yer kaplıyor. Bu meyvenin asması 20 metrekareden daha fazla yeri çevreleyebiliyor. Bir asma 800 meyve verir. Bu meyvenin en küçüğü 500 gram oluyor. Bir asma yılda 400 kilo civarında ürün veriyor. Bahçemde de bu sene yerim müsait olsa 600 adet hasat edebilirdim. Meyveler iç içe girdiği için daha az ürün topladım. Ürünleri talep eden oluyor. Birkaç kişiye düzenli olarak veriyorum. Onlar da kilosunu 40 TL'den satıyorlar" diye konuştu.

Albayrak, Karadeniz'in sert iklimine uyum sağlayan farklı ülkelere özgü sebze ve meyvelerin organik üreticiler tarafından da rağbet gördüğünü belirtti.